4 лучших естественных способа сохранить печень здоровой

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Чтобы сохранить печень здоровой, ее необходимо защищать от ожирения, диабета 2 типа, высокого уровня холестерина. Существуют естественные способы сделать это – лучшие из них подтверждаются научно.Употреблять больше крестоцветных овощей. Как сообщает Medik Forum, обычная капуста, цветная, брюссельская, брокколи являются мощными источниками сульфорафанов - антиоксидантов, включающих естественные процессы детоксикации печени. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало: употребление чашки капустных в день является одним из лучших естественных способов сохранить печень здоровой. Оно эффективно повышает уровень ферментов, необходимых печени для устранения загрязнений, в результате более чем наполовину уменьшается количество частиц бензола, проникающих в организм из воздуха.Регулярно есть цельное зерно. Этот естественный способ помогает улучшить здоровье печени - фитохимические вещества зерен активизируют в органе процессы избавления от вредного жира. По данным Journal of Nutrition, взрослые люди с избыточным весом, употреблявшие пять порций в день, продемонстрировали такой же профиль ферментов печени, как у здоровых молодых худых людей.Пить кофе. Обзор, опубликованный Clinical Nutrition, свидетельствует: питье 3 чашек кофе в день - превосходный способ предотвращать развитие неалкогольной жировой болезни печени. Полифенолы кофе обладают мощным противовоспалительным, антиоксидантным действием, благодаря которому интенсивнее сжигаются жировые отложения одновременно улучшается состояние органа.Физическая активность. Также является одним из лучших способов уменьшать жир в печени. Движение улучшает работу механизмов, позволяющих телу обрабатывать инсулин, сахар в крови. Это важно, поскольку повышенная концентрация глюкозы повреждает орган.