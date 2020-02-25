Диетолог назвал продукты, вызывающие бессонницу

Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт посоветовал исключить ряд продуктов для крепкого сна.Диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра перечислил несколько продуктов, которые могут вызывать бессонницу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.По его словам, проблемы со сном может вызывать солодка. В ней содержится глицирризин, который влияет на водно-солевой баланс и может повысить кровяное давление. Это вызывает беспокойство и проблемы с засыпанием.Кроме того, перед сном не рекомендуется употреблять сырые овощи, так как пищеварительный тракт будет активно работать, чтобы их переварить, и организм не сможет погрузится в глубокую фазу сна.Перец чили и имбирь тоже могут не дать уснуть, так как они ускоряют обмен веществ, повышают температуру тела и держат организм в бодром состоянии.Употребление перед сном чая, кофе и темного шоколада также способствует активной работе мозга. Для тех, у кого часто возникают проблемы со сном, диетолог советует не есть позже 18.00 или 20.00 часов.