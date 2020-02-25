10 симптомов диабета, которые не стоит игнорировать

Диабет — это одна из так называемых «болезней-медленных убийц», так как она развивается практически бессимптомно и потому ее очень сложно диагностировать.

Диабет относится к заболеваниям, которые нарушают обмен веществ и характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови.

Вследствие этого у пациентов, больных диабетом, заметно снижается качество жизни и возрастает риск развития сердечно-сосудистых и неврологических расстройств.

Как сообщает health info, сильнее всего беспокоит то, что многие люди принимают симптомы диабета за симптомы других заболеваний и не подозревают, что уже больны.

По статистике, 1 из 3 больных не знает, что болен диабетом, что сильно повышает риск развития тяжелых осложнений.

Вот почему очень важно знать, какими симптомами обычно сопровождается диабет и когда лучше проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя подобрать подходящее лечение.

Эксперты рассказали о 10 самых распространенных признаках диабета, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

1. Постоянное желание сходить в туалет

Постоянное желание сходить в туалет может быть связано с воспалением мочевыводящих путей или чрезмерным потреблением жидкости.

Если это не ваш случай, но вам все равно все время хочется сходить в туалет, это может быть одним из признаков диабета.

Это связано с тем, что почки начинают усиленно работать, пытаясь вывести сахар из организма через мочу.

2. Ощущение жажды

Это симптом напрямую связан с предыдущим. Когда организм теряет очень много жидкости, он старается восполнить ее баланс и мы испытываем сильное чувство жажды.

3. Постоянное чувство голода

Постоянное чувство голода может быть связано с экстремально низким или высоким уровнем глюкозы в крови: гипогликемией или гипергликемией.

Наши клетки не получают достаточное количество сахара и посылают соответствующие сигналы в мозг.

4. Сухость во рту

Сильная сухость во рту очень неприятна и может указывать серьезные проблемы со здоровьем. Это не только признак обезвоживания, но и опасный сигнал, указывающий на потенциальный диабет 2 типа.

Когда кожа сохнет, она становится более уязвима для бактерий, из-за чего повышается риск развития проблем с зубами и деснами.

5. Необъяснимая усталость

Необъяснимая чрезмерная или хроническая усталость — это симптом, который нельзя игнорировать ни в коем случае.

Совершенно нормально испытывать усталость после физических нагрузок, но также причиной может быть то, что организм пытается восполнить недостаток глюкозы в клетках.

При диабете усталость особенно актуальна, так как частое желание сходить в туалет мешает нам нормально выспаться ночью.

6. Нарушение зрения

Глаза сильнее всего страдают от последствий диабета. Высокий уровень сахара в крови медленно изменяет структуру сетчатки и глаза в целом, из-за чего все вокруг становится размытым.

Также пациенты, больные диабетом, могут видеть вспышки света перед глазами, и их зрение искажается.

Хуже всего то, что так как диабет часто протекает бессимптомно, человек может лишиться зрения или заполучить необратимые нарушения.

7. Инфекции

Бактерии, вирусы и грибки быстрее размножаются при высоком уровне глюкозы в организме, поэтому мы чаще страдаем от инфекций.

Вагинальный кандидоз, кожные грибковые заболевания и бактериальные инфекции мочевыводящих путей — наиболее распространенные симптомы диабета.

8. Онемение и покалывание в конечностях

Этот симптом связан с нарушениями работы нервной системы, которыми часто сопровождается диабет.

Неприятные ощущения в конечностях могут появляться и снова исчезать. Иногда они включают боль и воспаление.

Если не решить эту проблему вовремя, повреждения нервной системы могут стать необратимыми, что приведет к еще большим проблемам.

9. Резкая потеря или набор веса

Если вы резко похудели или потолстели без видимой причины, это может быть связано с неспособностью организма перерабатывать инсулин из-за диабета.

Так как клетки не получают достаточное количество глюкозы, организм начинает использовать мышечные белки, чтобы зарядиться энергией.

В тяжелых случаях пациентам постоянно хочется сладкого, и в итоге они толстеют.

10. Медленное заживление ран

Повреждения кровеносных сосудов замедляют процесс заживления ран, мелких порезов и повреждений.

Избыток сахара повреждает вены и артерии, из-за чего они не могут нормально поставлять кровь к клеткам и кожа заживает медленнее.

Имейте в виду, что диабет 2 типа можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни. Под запретом лишний вес, курение, сидячий образ жизни и диета с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и консервантов.
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