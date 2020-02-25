10 симптомов диабета, которые не стоит игнорировать
Диабет относится к заболеваниям, которые нарушают обмен веществ и характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови.
Вследствие этого у пациентов, больных диабетом, заметно снижается качество жизни и возрастает риск развития сердечно-сосудистых и неврологических расстройств.
Как сообщает health info, сильнее всего беспокоит то, что многие люди принимают симптомы диабета за симптомы других заболеваний и не подозревают, что уже больны.
По статистике, 1 из 3 больных не знает, что болен диабетом, что сильно повышает риск развития тяжелых осложнений.
Вот почему очень важно знать, какими симптомами обычно сопровождается диабет и когда лучше проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя подобрать подходящее лечение.
Эксперты рассказали о 10 самых распространенных признаках диабета, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
1. Постоянное желание сходить в туалет
Постоянное желание сходить в туалет может быть связано с воспалением мочевыводящих путей или чрезмерным потреблением жидкости.
Если это не ваш случай, но вам все равно все время хочется сходить в туалет, это может быть одним из признаков диабета.
Это связано с тем, что почки начинают усиленно работать, пытаясь вывести сахар из организма через мочу.
2. Ощущение жажды
Это симптом напрямую связан с предыдущим. Когда организм теряет очень много жидкости, он старается восполнить ее баланс и мы испытываем сильное чувство жажды.
3. Постоянное чувство голода
Постоянное чувство голода может быть связано с экстремально низким или высоким уровнем глюкозы в крови: гипогликемией или гипергликемией.
Наши клетки не получают достаточное количество сахара и посылают соответствующие сигналы в мозг.
4. Сухость во рту
Сильная сухость во рту очень неприятна и может указывать серьезные проблемы со здоровьем. Это не только признак обезвоживания, но и опасный сигнал, указывающий на потенциальный диабет 2 типа.
Когда кожа сохнет, она становится более уязвима для бактерий, из-за чего повышается риск развития проблем с зубами и деснами.
5. Необъяснимая усталость
Необъяснимая чрезмерная или хроническая усталость — это симптом, который нельзя игнорировать ни в коем случае.
Совершенно нормально испытывать усталость после физических нагрузок, но также причиной может быть то, что организм пытается восполнить недостаток глюкозы в клетках.
При диабете усталость особенно актуальна, так как частое желание сходить в туалет мешает нам нормально выспаться ночью.
6. Нарушение зрения
Глаза сильнее всего страдают от последствий диабета. Высокий уровень сахара в крови медленно изменяет структуру сетчатки и глаза в целом, из-за чего все вокруг становится размытым.
Также пациенты, больные диабетом, могут видеть вспышки света перед глазами, и их зрение искажается.
Хуже всего то, что так как диабет часто протекает бессимптомно, человек может лишиться зрения или заполучить необратимые нарушения.
7. Инфекции
Бактерии, вирусы и грибки быстрее размножаются при высоком уровне глюкозы в организме, поэтому мы чаще страдаем от инфекций.
Вагинальный кандидоз, кожные грибковые заболевания и бактериальные инфекции мочевыводящих путей — наиболее распространенные симптомы диабета.
8. Онемение и покалывание в конечностях
Этот симптом связан с нарушениями работы нервной системы, которыми часто сопровождается диабет.
Неприятные ощущения в конечностях могут появляться и снова исчезать. Иногда они включают боль и воспаление.
Если не решить эту проблему вовремя, повреждения нервной системы могут стать необратимыми, что приведет к еще большим проблемам.
9. Резкая потеря или набор веса
Если вы резко похудели или потолстели без видимой причины, это может быть связано с неспособностью организма перерабатывать инсулин из-за диабета.
Так как клетки не получают достаточное количество глюкозы, организм начинает использовать мышечные белки, чтобы зарядиться энергией.
В тяжелых случаях пациентам постоянно хочется сладкого, и в итоге они толстеют.
10. Медленное заживление ран
Повреждения кровеносных сосудов замедляют процесс заживления ран, мелких порезов и повреждений.
Избыток сахара повреждает вены и артерии, из-за чего они не могут нормально поставлять кровь к клеткам и кожа заживает медленнее.
Имейте в виду, что диабет 2 типа можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни. Под запретом лишний вес, курение, сидячий образ жизни и диета с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и консервантов.
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