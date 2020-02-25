Названы симптомы, проявляющиеся за месяц до инфаркта

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С сердцем шутки плохи.Врачи рассказали о том, как можно заранее узнать о том, что приближается сердечный приступ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.По словам медиков, исследования показали, что за несколько недель до сердечного приступа у людей наблюдается ряд симптомов, которые служат своего рода предупреждением.Так, кардиолог Мехман Мамедов рассказал о нетипичных формах сердечных приступов. Одни из первых сигналов о сердечных приступах подает нервная система человека.Как ни странно, но именно сонливость и депрессивное состояние являются предвестниками сердечного приступа. Таким тревожным звоночка от организма есть вполне логическое объяснение. Из-за того, что происходят определенный изменения в нервной системе в организме сужаются сосуды, что приводит к недостатку кислорода. Это все приводит к тому, что человек чувствует себя подавленным в течении дня, а также не против отойти поспать посреди рабочего дня.Еще одним симптомом, который может свидетельствовать о сердечном приступе, является сбивчастое дыхание. Виной всему нарушения, которые происходят в функционировании кровеносных сосудов. Из-за этого наблюдается некорректная работа дыхательной системы организма в целом.Есть также абдоминальная форма. Данный вид симптомов чаще характерен для женского организма. Так у женщин появляется боль внизу живота, изжога, рвота и тошнота. Если говорить о странных и неприятных ощущениях, то они как правило наблюдаются в подреберной зоне с правой стороны.В случае, если наблюдается сильный кашель с выделениями, а также легкая форма удушья, то речь идет об астматической форме. Данный вид очень опасен, а пациентам следует не только постоянно находится в вертикальном положении, но и даже спать сидя.Во время аритмической форме, у пациентов наблюдается сильная тахикардия и учащенный ритм сердца.Можно сделать выводы, что симптомы, которые свидетельствуют о проблемах с сердцем и возможном инфаркте, можно выявить заранее и простым походом к врачу обойтись банальной профилактикой, а не дорогостоящим лечением, а возможно и предотвратить летальный исход.Для того, чтобы эффективно бороться с инфарктом, необходимо регулярно давать на организм минимальные физнагрузки, отказаться от курения, алкоголя, употребления бобовых, а также нежирных мяса и рыбы. В случае обнаружения вышеуказанных симптомов, следует немедленно обратится к врачу.