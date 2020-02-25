Названа диета, приостанавливающая процессы старения

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Чтобы избежать старческих заболеваний, необходимо придерживаться средиземноморской диеты.Международная группа ученых выявила эффективный способ побороть старение. По словам экспертов, для того, чтобы избежать старческих заболеваний, необходимо придерживаться средиземноморской диеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.Такой вывод был сделан на основе исследования, в котором приняли участие 612 человек в возрасте 65-79 лет. Специалисты изучили состояние кишечника добровольцев до и после годовой средиземноморской диеты с высоким содержанием фруктов, овощей, орехов, бобовых, рыбы и оливкового масла.Отмечается, что помимо того, что положительные изменения произошли в микробиоме испытуемых, у них улучшились когнитивные навыки. В частности, память. К слову, такие изменения по большей части обусловлены повышенным содержанием пищевых волокон в еде, а также витаминов и минералов, связанных с ней: С, В6, В9, меди, калия, железа, магния и марганца.