В Роскачестве рассказали, чем вредна жевательная резинка
Не секрет, что жевательная резинка для сладости содержит в своем составе сахарные спирты, а именно – эксилит, эритрит и сорбит. Обычно их принято считать безопасными, поскольку у них низкий гликемический индекс.
Однако специалисты полагают, что наш организм не способен переваривать большинство сахарных спиртов, в том числе тех, которые содержатся в составе жвачки. Более того, если часто употреблять такую продукцию, то это может привести к вздутию живота и даже диарее, передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на ведомство.
Ранее эксперты Роскачества раскрыли секрет, как маркетологи скрывают от потребителей содержание сахара в продуктах питания. Так, они могут использовать замаскированные названия, которые неизвестны рядовому обывателю.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий