В Роскачестве рассказали, чем вредна жевательная резинка

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Реклама на телевидении твердит о том, что всего две подушечки жевательной резинки избавят вас от неприятного запаха изо рта и защитят от кариеса. Но так ли полезна жвачка? На этот вопрос ответили в Роскачестве.Не секрет, что жевательная резинка для сладости содержит в своем составе сахарные спирты, а именно – эксилит, эритрит и сорбит. Обычно их принято считать безопасными, поскольку у них низкий гликемический индекс.Однако специалисты полагают, что наш организм не способен переваривать большинство сахарных спиртов, в том числе тех, которые содержатся в составе жвачки. Более того, если часто употреблять такую продукцию, то это может привести к вздутию живота и даже диарее, передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на ведомство.Ранее эксперты Роскачества раскрыли секрет, как маркетологи скрывают от потребителей содержание сахара в продуктах питания. Так, они могут использовать замаскированные названия, которые неизвестны рядовому обывателю.