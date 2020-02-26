Ученые рассказали об особенностях каждой группы крови

Группа международных ученых в очередной раз занялась изучением групп крови людей: кровь регулярно изучается медиками на протяжение многих лет, однако до сих пор нет точных данных о том, как влияет ее группа на состояние здоровья и метаболизм человека, отмечает health info.Всего в настоящий момент ученые выделяют четыре группы крови, которые по-разному сочетаются друг с другом. Она определяется при рождении и часто влияет на сам организм, поскольку имеет определённые особенности.Последние исследования позволили обнаружить некоторые отличительные черты у представителей всех четырех групп крови. Это касается питания и тех продуктов, которые стоит или не стоит принимать в пишу.Например, людям с первой группой крови нужно есть пищу, богатую белками (рыба, мясо), а для представителей второй группы крови идеальным решением станет вегетарианская еда.Представители третьей группы должны потреблять красное мясо, а четвёртой - морепродукты.Эти закономерности были выявлены после нескольких лет исследований, которые доказали, что метаболизм людей с разными группами крови несколько отличается друг от друга.Кроме того, ученые также хотят найти связь между этим фактором и характером человека, ранее подобные попытки уже предпринимались. Считается, например, что люди второй группы крови очень миролюбивые, а с первой — общительные. С третьей группой крови люди очень независимые, а к четвертой относятся те, кто застенчив, стеснителен, но к сильным сторонам их личности можно отнести заботливость и ответственность.