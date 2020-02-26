Ученые рассказали об особенностях каждой группы крови
Всего в настоящий момент ученые выделяют четыре группы крови, которые по-разному сочетаются друг с другом. Она определяется при рождении и часто влияет на сам организм, поскольку имеет определённые особенности.
Последние исследования позволили обнаружить некоторые отличительные черты у представителей всех четырех групп крови. Это касается питания и тех продуктов, которые стоит или не стоит принимать в пишу.
Например, людям с первой группой крови нужно есть пищу, богатую белками (рыба, мясо), а для представителей второй группы крови идеальным решением станет вегетарианская еда.
Представители третьей группы должны потреблять красное мясо, а четвёртой - морепродукты.
Эти закономерности были выявлены после нескольких лет исследований, которые доказали, что метаболизм людей с разными группами крови несколько отличается друг от друга.
Кроме того, ученые также хотят найти связь между этим фактором и характером человека, ранее подобные попытки уже предпринимались. Считается, например, что люди второй группы крови очень миролюбивые, а с первой — общительные. С третьей группой крови люди очень независимые, а к четвертой относятся те, кто застенчив, стеснителен, но к сильным сторонам их личности можно отнести заботливость и ответственность.
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