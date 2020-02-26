Неврологи приравняли зависимость от смартфонов к наркомании
У 22 из них была диагностирована зависимость от смартфона - отмечается частое использование, тревожность, паника в случае расставания с телефоном. Именно у этой группы добровольцев эксперты зарегистрировали структурные изменения в мозге, как и при других видах зависимостей, в первую очередь, при наркозависимости.
Речь идет об уменьшении объема серого вещества в островковой и височной долях, орбитофронтальной коре, а также о сокращении объема и активности передней поясной коры. По словам ученых, затронутые отделы головного мозга отвечают за принятие решений, регулирование эмоций и контроль поведения.
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