Названы 5 неприятных симптомов того, что организм не получает достаточно жира

Многие люди боятся есть жир, но когда организм не получает его достаточно, это негативно влияет на функции мозга и тела. Специалистами были названы неприятные симптомы недостатка жира в организме, сообщает MedikForum.ru с ссылкой на издание EatingWell.«Большинство взрослых должны съедать не менее 60 граммов каждый день - это минимальное количество, особенно для женщин. Потребности организма в жире возрастают вместе с ростом расходуемых калорий, который зависит от размера тела, уровня физической активности», - говорит доктор медицинских наук, диетолог Эшли Ривер.Среди названных неприятных симптомов того, что организм не получает достаточно жира, выделяются следующие.Постоянный голод. Специалисты поясняют: организм быстро расходует углеводы и белок, - жир замедляет переваривание и обеспечивает существенные калории. Данная особенность позволяет долго чувствовать себя сытым.«Если голод начинает быстро ощущаться после еды, попробуйте добавить дополнительный источник жира - например, яйцо вкрутую к завтраку или бутерброд с гуакамоле и индейкой на обед», - дали совет эксперты.Частое чувство усталости. Если организм регулярно получает менее 60 граммов жира, возникает дефицит калорий, необходимых для производства энергии. Как результат: возникают неприятные симптомы - вялость, утомленность.Суставная боль. Дефицит жира может повлечь нехватку Омега-3, являющихся мощными противовоспалительными компонентами. Это способно привести к возникновению очень неприятных симптомов - потере гибкости суставов, болям в них (особенно у активных людей).Когнитивные проблемы. Жирные кислоты в достаточном количестве также важны для поддержания структурной целостности клеток головного мозга. Ощущение тумана в голове, снижение умственных способностей, заторможенное мышление, плохое настроение – тоже возможный знак того, что организму не хватает жира.Подверженность простудам. Дефицит жиров затрудняет усвоение витаминов из пищи, что ослабляет иммунную систему. Вы простужаетесь больше, чем обычно.