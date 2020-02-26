Как снизить риск развития рака печени

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые Женевского университета рассказали о способах, которые помогут снизить риск развития рака печени.К развитию онкологии часто приводит наличие избыточного веса, отмечают эксперты. Ожирение может провоцировать цирроз или рак. Из-за поздней диагностики заболевание становится смертельным для 700 тысяч человек каждый год.— Такая болезнь печени уже наблюдается почти у 30 процентов населения, в будущем она может превратиться в основную проблему здравоохранения, — говорится в исследовании.Ожирение, как правило, возникает из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Очень важно отказаться от жареных и жирных блюд и заниматься спортом хотя бы полчаса в день.Нужно помнить, что лишний вес является фактором риска многих заболеваний. Ожирение – это причина высокого давления и высокого уровня сахара в крови. Оно может спровоцировать, в том числе, рак простаты, толстой кишки, почек, матки и молочных желёз. Опаснее всего скопления жировых масс в области брюшной полости.Рак печени или печеночноклеточный рак – злокачественная опухоль, которая локализуется в печени. Появляется, как правило, на фоне хронических болезней (вирусный гепатит, цирроз).На какие симптомы нужно обратить внимание. Боль в животе или ее усиление – симптом рака, часто свидетельствующий уже о больших размерах новообразования или его распространения за пределы печени. Также признаком рака может быть ощущение тяжести в правом подреберье и повышенная температура тела, которая держится длительное время и не объясняется другими причинами.Вздутие живота, снижение массы тела, отсутствие аппетита, слабость – это симптомы рака печени, но могут встречаться и при других болезнях.