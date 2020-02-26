Почему при диабете нельзя принимать слишком горячий душ

О том, при каких болезнях следует воздержаться от слишком горячего душа или ванны, рассказал врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.По его словам, людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, следует ограничить время слишком теплых водных процедур 20 минутами. Если эти заболевания протекают в средней и тяжелой форме, придется совсем отказаться от горячего душаОчень осторожными следует быть пациентам, имеющим диагноз сахарный диабет.— Если это диабет в стадии декомпенсации с осложнениями в виде макроангиопатии сосудов, лучше тоже не «повышать градус» выше 35, — отметил медик.Диабетическая ангиопатия — поражение крупных и мелких кровеносных сосудов при сахарном диабете. Проявляется повреждением стенок сосудов в сочетании с нарушением гемостаза.Главным фактором, приводящим к возникновению болезни, являются атеросклеротические бляшки, которые потом становятся кальцифицированными, возникают язвы и некрозы. В результате в просвете сосудов формируются тромбы, из-за которых нарушается кровообращение на определенных участках.Терапевт также призвал воздержаться от горячих водных процедур тех, у кого есть проблемы с кожей, и в первую очередь это псориаз.Страдающим болезнями желудочно-кишечной системы, например, язвой или гастритом, горячая вода противопоказана, так как при принятии ванны она «заставляет активнее перетекать кровь к внутренним органам, а это провоцирует обострение недугов», подчеркнул врач.Кроме того, от горячего душа следует отказаться при варикозе и тромбозе, а также при острой стадии простудных заболеваний.