Ученые обвинили в ожирении нефть и химические компоненты косметики

Ожирение, которое является одной из главных проблем человечества, теперь может быть вызвано не только дисбалансом между потребляемой пищей и расходом энергии, но и внешними факторами. В их числе эксперты Медицинского университета Южной Каролины назвали нефть, сообщает health info.Ученые пришли к такому заключению, выясняя причину эпидемии ожирения в районе Мексиканского залива, где после 2010 года стал стремительно увеличиваться вес людей.Результаты исследования показали, что это могло произойти из-за катастрофического разлива нефти в том же году. После взрыва на нефтяной платформе в океан вылилось более 750 миллионов литров нефти. На очистку воды потратили свыше семи миллионов литров диспергаторов.В медицинских анализах местных жителей, страдающих ожирением, оказалось большое количество сырой нефти и диспергирующих агентов, попавших в организм из окружающей среды.Опираясь на данные своего исследования, ученые подчеркнули, что подобные химические компоненты используются во многих бытовых чистящих средствах, дезодорантах, краске для волос, лаке для ногтей и даже в слабительном для беременных женщин.