Ученые обвинили в ожирении нефть и химические компоненты косметики
Ученые пришли к такому заключению, выясняя причину эпидемии ожирения в районе Мексиканского залива, где после 2010 года стал стремительно увеличиваться вес людей.
Результаты исследования показали, что это могло произойти из-за катастрофического разлива нефти в том же году. После взрыва на нефтяной платформе в океан вылилось более 750 миллионов литров нефти. На очистку воды потратили свыше семи миллионов литров диспергаторов.
В медицинских анализах местных жителей, страдающих ожирением, оказалось большое количество сырой нефти и диспергирующих агентов, попавших в организм из окружающей среды.
Опираясь на данные своего исследования, ученые подчеркнули, что подобные химические компоненты используются во многих бытовых чистящих средствах, дезодорантах, краске для волос, лаке для ногтей и даже в слабительном для беременных женщин.
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