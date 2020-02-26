Натуральные рецепты при первичной артериальной гипотонии

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Артериальная гипотония представляет собой снижение давления в кровеносных сосудах. Характеризуется это заболевание тем, что у лиц в возрасте 25–30 лет кровяное давление может снижаться до 100/60 мм рт. ст. и ниже, а у лиц старше 30 лет оно может составлять 105/65 мм рт. ст. и ниже.Артериальная гипотония бывает физиологической и патологической, но граница между ними не всегда четкая.Физиологическая артериальная гипотония – состояние, когда при пониженном артериальном давлении сохраняются хорошее самочувствие и высокая работоспособность.Патологическая артериальная гипотония может быть острой и хронической. Острая форма чаще всего возникает вследствие острой сердечнососудистой недостаточности. Хроническая гипотония подразделяется, в свою очередь, на первичную и вторичную.Первичная гипотония – это заболевание, вызванное первичными нарушениями равновесия между процессами возбуждения и торможения. Вторичная гипотония обусловлена инфекционными заболеваниями. Она встречается при язвенной болезни, различных интоксикациях и при воздействии ионизирующей радиации.При гипотонии человек чувствует слабость, головокружение, головную боль, сонливость, вялость, повышенную утомляемость, он склонен к обморокам, укачиванию, повышенной термо-и метеочувствительности.При артериальной гипотонии народная медицина предлагает множество рецептов лечения.Рецепт 1Берут 2 части плодов шиповника, 2 части корней любистка лекарственного, 2 части травы руты душистой, 1 часть листьев земляники лесной, 1 часть цветков цикория обыкновенного, 1 часть травы вероники лекарственной, У2 части корневищ аира болотного, 1/2 части плодов можжевельника обыкновенного и 7 частей травы зверобоя продырявленного. Лекарственный сбор измельчают.Вечером 2–3 столовые ложки подготовленного сбора заваривают в термосе 1/2 л кипятка. Настаивают до утра. В течение дня выпивают весь настой в 3 приема за 30 мин до еды.Рецепт 2При гипотонии, осложненной нейроциркулярной дистонией, применяют такой сбор.Берут 3 части плодов шиповника, 2 части листьев подорожника большого, 2 части травы кипрея узколистного, 2 части травы будры плющевидной, 1 часть травы спорыша, 1 часть листьев мяты перечной, 1 часть травы дрока красильного, 1 часть травы вербены лекарственной, 1/2 части корневищ аира болотного, 1/2 части плодов можжевельника обыкновенного, 7 частей травы зверобоя продырявленного, измельчают и смешивают.Вечером 2–3 столовые ложки лекарственного сбора заливают 1/2 л кипятка и настаивают в термосе до утра. На следующий день подготовленный настой выпивают в 3 приема за 30 мин до еды.Рецепт 3Берут 20 г корня валерианы, 20 г корня заманихи, 10 г цветков ромашки аптечной, 10 г семян лимонника китайского. Семена китайского лимонника толкут в ступке, а остальное сырье измельчают. Подготовленный сбор заливают 1/2 л холодной воды, настаивают 6 ч, затем кипятят 5 мин, остужают, процеживают через 2 слоя марли.При отсутствии корня заманихи в отвар добавляют 10 мл спиртовой настойки заманихи или 20 мл экстракта элеутерококка, перемешивают. Принимают по 50 мл утром и днем за 30 мин до еды.Рецепт 4Можно принимать в течение 3–6 месяцев 2 раза в день (утром и вечером) по 15–20 капель спиртовой настойки женьшеня.Рецепт 5Ежедневно принимают настойку лимонника китайского 2 раза в день по 20–30 капель за 15 мин до еды.Рецепт 6Принимают внутрь спиртовую настойку левзеи сафлоровидной (маралий корень) по 30 капель 2–3 раза в день перед едой в течение 2–3 недель.Рецепт 7Народные лекари рекомендуют при артериальной гипотонии и астении применять спиртовой (водочный) настой корня родиолы розовой (золотой корень). Измельченный корень родиолы розовой (50 г) заливают 50 г водки, настаивают 7 дней в темном месте. После этого процеживают. Хранят настойку в темном месте.Начинают принимать с 10 капель, смешанных с водой, ежедневно добавляя по 1 капле и доведя до 40 капель, за 30 мин до еды 2 раза в день (утром и вечером) в течение 1 месяца. Дозу подбирают индивидуально. Если 15–20 капель улучшают общее состояние и нормализуют артериальное давление, увеличивать дозу не стоит.Рецепт 810 г сухого корня родиолы розовой заливают 500 мл воды, доводят до кипения, остужают и пьют по 1 столовой ложке 2–3 раза в день за 30 мин до еды.Рецепт 9Применяют настойку стеркулии платанолистной в соотношении 1: 5 на 70 %-ном спирте. Принимают по 10–20 капель 2 раза в день за 20 мин до еды в течение 3–4 недель.Рецепт 10Якутские шаманы для лечения гипотонии используют жидкий спиртовой экстракт из неокостенелых рогов (пантов) марала, изюбря или пятнистого оленя. Внутрь принимают по 25–40 капель 2–3 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения составляет 2–3 недели. Но у этого препарата есть противопоказания: его нельзя принимать тем, у кого имеются выраженный атеросклероз, стенокардия или повышенная свертываемость крови.Рецепт 11В Китае при артериальной гипотонии назначают следующий сбор. Берут 40 г корня женьшеня, 5 г корня астрагала, 5 г корня белого пиона, 8 г корня дягиля аптечного, 15 г корня солодки, 30 г цветков зверобоя, смешивают и измельчают. После этого сбор заливают 1/2 л сырой холодной воды, настаивают 6 ч, после чего доводят до кипения, остужают и процеживают через марлю.Принимают по 1 столовой ложке утром и днем за 30 мин до еды в течение 2 недель. После того как артериальное давление нормализуется, прием препарата прекращают.Рецепт 12Украинские знахари издревле при гипотонии использовали настой таких растений: брали 30 г цветков и молодых листьев зверобоя, 10 г травы полыни горькой, 30 г корня заманихи, 20 г цветков бессмертника песчаного, 20 г цветков ромашки аптечной, 20 г травы дымянки лекарственной, 10 г корня переступня белого, измельчали. После этого 2 столовые ложки сбора заливали 1/2 л кипятка, настаивали 2 ч и процеживали. Принимали по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 2 недель.Рецепт 13Берут 6 лимонов среднего размера, пропускают их через мясорубку вместе с кожурой, но без зерен. После этого складывают полученную массу в 3-литровую банку, заливают 1 л холодной кипяченой или дистиллированной воды и закрывают крышкой.Выдерживают банку в холодильнике в течение 36 ч, затем добавляют 600 г жидкого меда, тщательно перемешивают и снова ставят в холодильник на 36 ч. Время от времени банку нужно встряхивать.Готовое средство принимают по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды, пока не кончится смесь. Проводят 2 курса лечения, делая перерыв на 2–3 недели.Рецепт 14Для лечения гипотонии используют такое средство. Берут 50 г кофейных зерен, поджаривают их и перемалывают в кофемолке. Добавляют 500 г меда и сок 1 лимона, тщательно перемешивают.Снадобье принимают по 1 чайной ложке через 2 ч после еды. Хранить его нужно в холодном месте.