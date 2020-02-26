6 простых упражнений, которые снимут напряжение

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Наша повседневная жизнь переполнена стрессовыми и просто напряженными ситуациями. И ощущаем мы их в буквальном смысле физически, ведь они могут вызвать напряжение в мышцах, что, в свою очередь, приведет к появлению болей или более серьезных проблем со здоровьем.Учитывая тот факт, что беспокойство и стресс являются причинами многих заболеваний, очень важно уметь расслаблять свое тело и избавляться от скопившегося напряжения.Как стресс взывает напряжение мышц?Когда наш организм сталкивается с какой-либо опасностью, то он немедленно генерирует своеобразный ответ на это: наше тело приводится в боевую готовность, чтобы принять вызов и встретить опасность лицом к лицу. Такая физическая и ментальная «бдительность» нужна для нашего выживания.Таким образом, наше тело готово защищаться. Мышцы напряжены. При этом когда мы подвергаемся сильному стрессу, тело не может распознать, какая именно опасность может ему грозить.Все дело в том, что мозг отправляет одни и те же предупреждающие сигналы («тревога», «внимание») в двух совершенно разных ситуациях: когда за нами гонится дикий зверь или когда нам просто приходится допоздна работать.Снять стресс и напряжение можно различными способами. Альтернатив много. Как сообщает health info, эксперты рассказали о 6 упражнениях, которые помогут вам эффективно решить эту задачу.Выполнять их несложно, а результат отличный: вы забудете о боли в мышцах!1. При напряжении в спинеВстаньте ровно и вытяните руки вверх, положите их за голову.Отклонитесь назад, чтобы ваша спина выгнулась (должна получиться форма арки).Затем вернитесь в исходное положение.Сделайте 5 повторений.Данное упражнение очень эффективно снимает напряжение в мышцах спины.2. При напряжении в шееШея — это одна из наиболее уязвимых частей нашего тела, когда речь заходит о влиянии стресса на наш организм. Но смотрите, как легко при помощи следующего упражнения можно снять напряжение в этой области:Встаньте ровно, ноги на ширине плеч.Руки на пояс, начинайте наклонять голову вперед, а затем назад (как если бы вы медленно кивали головой, соглашаясь на что-то).Сделайте 8 повторений.3. При напряжении в мышцах лица и в головеИногда наша голова и лицо также страдают от стресса и испытывают перенапряжение. Вот простое упражнение, чтобы избавиться от такого дискомфорта:Встаньте ровно, руки положите за голову.Начинайте двигать головой из стороны в сторону (поворачивать).Чтобы было легче, можете немного помогать себе рукой/руками.Сделайте 8 повторений, по 4 в каждую сторону.4. При напряжении в верхней части телаЭто упражнение идеально подходит для того, чтобы снять напряжение в спине, трапециевидной мышце и мышцах шеи.Встаньте ровно, руки положите за голову.Начинайте сгибать шею вправо и влево.Помогайте себе руками, чтобы усилить растяжку мышц.Оставайтесь в «нижнем» положении по 10 секунд при наклонах в каждую из сторон.5. При напряжении во всем телеЭто упражнение может помочь уменьшить нагрузку на поясничные мышцы, мышцы нижней части спины и косые мышцы живота.Встаньте ровно, руки положите за голову.Наклоните корпус вправо и вытяните левую руку в правую сторону.Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение в другую сторону (теперь влево).Сделайте 8 повторений, по 4 в каждую из сторон.6. Чтобы избавиться от любого вида напряженияЭто универсальное упражнение предназначено для людей, которые, можно сказать, живут в стрессе, постоянно испытывают эмоциональный дискомфорт и физическую усталость.Если вы стали жертвой тревоги и усталости, или просто у вас был напряженный рабочий день, попробуйте выполнить следующее упражнение:Выберите спокойное и тихое место. Помещение должно быть хорошо проветрено.Встаньте ровно, хотя данное упражнение можно сделать и сидя, ноги вместе, расслабьте глаза, закройте их, дышите нормально.Голову держите прямо, не напрягая, ее положение должно быть естественным.Руки в свободном положении вдоль туловища, если вы сидите, то просто положите их себе на ноги. Попробуйте отвести плечи назад и вниз, как бы бросить их вниз, тогда напряжение будет покидать ваше тело через кончики пальцев.Перенесите вес туловища немного назад, на таз.Расслабьте талию и почувствуйте, какие у вас сильные и крепкие ноги.Теперь в положении, когда тело полностью расслаблено, представьте, что ваша голова касается неба, в то время как ноги прочно стоят на земле.Если вы чувствуете, что ваше тело слегка качается, не делайте ничего, пусть так и будет до тех пор, пока вы снова не поймаете баланс, когда накопленное напряжение выйдет.Постарайтесь задержаться в таком положении на 5 минут. Пусть ваш ум расслабится, а все беспокойства отступят на второй план.По истечении этих 5 минут слегка помассируйте себе лицо, шею и область декольте.Эти простые упражнения помогут вам снять напряжение в теле, которое накопилось под воздействием стресса и повседневных забот.