4 продукта, которые замедляют старение

КурицаПтица содержит много соединительной ткани, что является признаком большого количества коллагена, присутствующего в ней. Регулярное употребление курицы может помочь улучшить вашу кожу, однако убедитесь, что вы готовите ее здоровым способом, и не используете много масла.ЦитрусовыеЦитрусовые, такие как апельсины, лимоны и мандарины, популярны благодаря высокому содержанию витамина С. Тем не менее, исследования показывают, что они также могут оказать положительное влияние на вашу кожу из-за стимуляции выработки коллагена. Все виды цитрусовых имеют и другие преимущества для здоровья: повышение иммунитета, улучшение пищеварения и т.д.Чеснок«Хотя эта приправа не может быть естественным источником белка, чеснок может стимулировать выработку и синтез коллагена, а также помочь избежать его распада. Чеснок богат антибактериальными и противовоспалительными агентами, и может быть использован в качестве домашнего средства от простуды и кашля», — пишет издание Times Now News.Бобы и бобовыеЭто здоровая вегетарианская пища и один из немногих растительных источников белка. Бобы и бобовые могут помочь сохранить вашу кожу здоровой — они содержат питательные вещества, которые необходимы для производства и синтеза коллагена.