Симптомы: что известно о глазном гриппе, от которого нет лекарств

В Германии все чаще стали отмечать случаи заражения вирусом, который окрестили глазным гриппом. Уже понятно, что проблема серьезная, так как на больных не действуют антибиотики.Возбудители заболевания пока не изучены, и адекватной терапии тоже нет. Единственное, о чем могут говорить врачи с уверенностью, — о профилактике инфекции.По своим первым симптомам глазной грипп напоминает конъюнктивит. Сначала краснеет один глаз, затем опухает второй. Появляется ощущение, будто под веком есть какое-то инородное тело. Далее возникает зуд в глазах, отмечается чувствительность к свету. Могут проявляться общая слабость, высокая температура, слезоточивость.Как только первые признаки заболевания проявляются, человека можно называть заразным для окружающих. Болезнь устойчива к лекарствам и считается высококонтагиозной (то есть заразиться ей очень легко). К примеру, это может быть рукопожатие, когда один человек потер глаза, а потом протянул вам руку.Кроме того, заболевание характеризуется осложнениями — переболевшие жалуются на «помутнение» в глазах еще несколько недель. У них может наблюдаться блефарит и кератит, становящийся причиной гноения в глазу и даже полной потери зрения. Кроме того, может проявиться воспаление зрительного нерва.