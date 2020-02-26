Врачи рассказали, как по повышению температуры можно определить рак почки

Наличие более высокой, чем обычно, температуры иногда сигналит о развитии рака. Британские врачи из Cancer Research UK рассказали в издании Express о том, что по периодическому повышению температуры можно определить рак почки.По словам научных специалистов, рак почки, обнаруженный на ранней стадии, часто излечим, - но если раковые метастазы распространяются за пределы органа, терапия, как правило, бывает неэффективной. Врачи констатируют: в определенном возрасте лихорадка, возникающая в связи с повышением температуры, позволяет заподозрить и определить опасное заболевание.Особенно внимательными к такому изменению в организме должны быть взрослые люди в возрасте после 50 лет. Чаще всего рак почки настигает пациентов 60-70 лет.Как можно определить, вызывается ли повышение температуры именно развивающимся в организме раком?«Когда лихорадка из-за жара провоцируется раком почки, эпизоды повышенной температуры становятся цикличными – она может повышаться примерно в одно и то же время каждый день. Либо могут быть дни или недели, когда у вас нет температуры, а затем снова начинается необъяснимый жар», – рассказали эксперты.Также рак почки вызывает появление других признаков.Кровь в моче. Можно заметить, что урина темнее обычного или красноватого цвета.Постоянная боль в пояснице или в боку, чуть ниже ребер.Точная причина, вызывающая появление рака почки, неизвестна, но определенные факторы увеличивают его вероятность. Так, говорят научные специалисты, существенным обстоятельством риска оказывается ожирение человека: около четверти всех случаев рака почек связаны именно с ним.