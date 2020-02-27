Опасны для печени! Три привычки, незаметно разрушающие орган

Употребление лекарств. Печень помогает расщеплять попадающие в организм вещества, включая лекарства и пищевые добавки. Чрезмерное потребление определенных лекарств может быть крайне опасным для нее, способствовать развитию печеночной недостаточности.«Распространенным препаратом, способным разрушать печень, является ацетаминофен (парацетамол), который обычно доступен без рецепта и зачастую используется для лечения простуды, гриппа. Его активный прием в течение нескольких дней может незаметно подорвать здоровое состояние печени», — рассказали врачи.Курение. Курильщики часто не осознают, что их привычка опасна для нежного органа. Токсичные химические вещества сигаретного дыма могут вызывать окислительный стресс, стимулируя образование свободных радикалов, разрушительно действующих на клетки печени.«Она может самостоятельно регенерировать поврежденные клетки, но если они незаметно повреждаются в большом количестве, восстановиться полностью не получится, — в результате орган не сможет функционировать должным образом», — поясняют ученые.Недосып. Человек привыкает спать меньше времени, чем нужно, — но такая привычка способствует незаметному разрушению органа. Согласно исследованиям, недостаток сна может привести к окислительному стрессу, нарушить нормальные процессы выведения токсинов из организма, что заставит их скапливаться в печени.«Орган при этом теряет способность эффективно перерабатывать жир, позволяя ему аккумулироваться. Это объясняет связь между недосыпом и опасным для здоровья ожирением печени», — заметили эксперты.