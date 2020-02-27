Первые признаки того, что ваша печень не в порядке

Печень – важнейший орган человеческого организма, который перерабатывает токсины в отходы, выходящие из организма через мочу или фекалии. Учитывая тот факт, как много токсинов поражают организм человека 21-ого века, можно смело констатировать, что работа этого органа возросла в несколько раз. При сильных нагрузках, с течением времени печень может стать вялой и «подавленной».Это может быть серьезной причиной ухудшения здоровья всего организма, отмечают эксперты, слова которых цитирует health info.Специалисты назвали 6 явных признаков того, что ваша печень не в порядке и нуждается в лечении.Принак 1 – Непонятное увеличение веса тела.Склонность организма накапливать токсины в жировых клетках немедленно приведет к увеличению веса.Как известно, печень также отвечает и за метаболизм жиров. Когда работа этого органа замедляется, жиры просто-напросто циркулируют из кишечника обратно.Принак 2 – Аллергия.Нормально функционирующая печень создает антитела, которые борются с аллергенами. Когда она становится вялой, тело начинает накапливать аллергены. Мозг, соответственно, реагирует на весь этот процесс, и начинает производство излишнего гистамина. Это вещество постепенно накапливается в организме, что приводит к аллергии, зуду и головной боли.Принак 3 – хроническая усталостьСпециалисты утверждают, что хроническая усталость – самый распространенный симптом интоксикации печени. Токсины нарушают метаболизм мышц, и человек начинает чувствовать сильную боль и физическую усталость.С течением времени хроническая усталость может уступить место капризности, депрессии и вспышкам гнева.Принак 4 – повышенная потливость и неприятный запах телаПечень – нечто вроде компьютера: когда она перегружается, начинает «тормозить» и нагреваться. Это довольно-таки массивный орган, который может с легкостью передать свою температуру всему телу. Следовательно, этот факт станет причиной излишнего потоотделения.Принак 5 – Прыщи!Все эти отвратительные токсины, которые накапливаются в печени, вызывают гормональный дисбаланс. Этот дисбаланс, в свою очередь, приводит к проблемам кожи, таким как акне (прыщи). Никакая внешняя чистка не поможет избавиться от тех прыщей, которые вызваны больной печенью.Принак 6 – плохой запах изо рта.У вас, наверное, странное ощущение: вы несколько раз в день чистите зубы, но плохой запах изо рта не пропадает? По словам медиков, всему виной – плохое функционирование печени.Если вы обнаружили у себя один или несколько из перечисленных симптомов, немедленно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы выяснить причину проблем. Помните: печень – это орган, который отвечает за работу всего организма!