Названы лучшие продукты для снижения давления

Диетолог и пресс-секретарь Немецкого общества питания Антье Галь поделился советами о том, как скорректировать питание для снижения артериального давления. Специалист в том числе назвал идеальные гипотензивные продукты.Людям, столкнувшимся с проблемой повышенного давления и необходимостью его снижения, Антье Галь рекомендует ежедневно употреблять фрукты и овощи. По словам эксперта, это не только снижает кровяное давление, но и увеличивает поглощение организмом калия, клетчатки, антиоксидантов и фитохимикатов. Идеальные борцы с раковыми опухолями – это черника и гранат, заметил Галь.Что касается овощей, диетолог советует обязательно употреблять листовые овощи, например, швейцарский мангольд и шпинат, поскольку они содержат много натуральных нитратов – веществ, способствующих расслаблению сосудистой стенки и естественному снижению высокого кровяного давления.Помимо этого, несколько раз в день должны употребляться цельнозерновые продукты, сказал Антье Галь.Также диетолог считает важным пить много чая. Зеленый чай и травяной чай особенно идеальны в этом случае. В качестве закусок к чаю диетолог рекомендует несоленые фисташки и другие орехи.«Кроме того, следует употреблять льняное масло, грецкие орехи и морскую рыбу, такую как лосось или скумбрия, поскольку содержащиеся в них жирные кислоты омега-3 защищают сосуды и снижают высокое кровяное давление», — добавил специалист.Важным фактором контроля кровяного давления является соль. При приготовлении пищи лучше использовать больше трав, чем соли, дал еще один совет Галь.Для снижения давления, помимо прочего, важно минимизировать потребление вредных продуктов, напомнил специалист.«Продукты, которые следует уменьшать в рационе, а в лучшем случае избегать: готовые продукты, белая мука, продукты с большим количеством соли и сахара, твердые и насыщенные жиры, содержащиеся в чипсах, картофель фри и другие жареные продукты, красное мясо и колбасы. Кроме того, алкоголь. Он повышает кровяное давление и атакует клетки. Вот почему врачи советуют выдерживать как минимум четыре безалкогольных дня в неделю. Лучше, конечно, не употреблять алкоголь вообще», — констатировал эксперт.