Три продукта, которые помогут справиться со старением

Старение – естественней процесс организма. Но его можно немного замедлить с помощью простых продуктов.МорковьЭтот распространенный корнеплод богат бета-каротином. Человеческое тело превращает данный компонент в витамин А, который ассоциируют с улучшением иммунной системы, зрения, репродуктивности и клеточного взаимодействия. Витамин А невозможно синтезировать в организме, получается он только извне.Пигмент каротиноид, присутствующий в моркови, и дающий ей яркий цвет, защищает клетки от воздействия свободных радикалов. Кроме того, он помогает защититься от макулодистрофии – глазного заболевания, развивающегося с возрастом.КрестоцветныеЕще один распространенный продукт – крестоцветные. В эту категорию попадают различные капусты, брокколи, редис. Эти овощи богаты не только витаминами, минералами и каротиноидами, но и содержат глюкозинолаты.Некоторые из них связывают с регуляцией воспалений, антимикробным эффектом. Кроме того, в крестоцветных большое количество растворимой клетчатки. С ее помощью регулируется уровень сахара в крови, что позволяет сократить поглощение жира, а значит, предотвратить набор лишнего веса.ЦитрусовыеЦитрусовые – одни из самых распространенных и доступных фруктов. Специалисты по всему миру рекомендуют включать их в свою диету из-за высокого содержания витамина С.Кроме этого, в цитрусовых много флаваноидов, которые связываются с предотвращением хронических заболеваний.