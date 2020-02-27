Диетологи назвали 5 причин начинать день с тарелки овсянки

Вот только одна из причин начать свой день с тарелки овсянки - овес невероятно питательный, но содержит немного калорий, что делает это блюдо подходящим для похудения, поддержания здорового веса.Как сообщает MedikForum.ru, диетологами были названы несколько причин начинать день с тарелки овсяной каши на портале Times Now.«Овсянка из цельного зерна - один из самых полезных продуктов на завтрак: ее отличает высокое содержание клетчатки и белка. Овес обладает многими полезными для здоровья свойствами, включая потерю веса, снижение риска сердечных заболеваний», - отмечают специалисты.По словам диетологов, продукт обеспечивает организм несколькими ключевыми питательными веществами и антиоксидантами – витаминами B1 (тиамин), B5 (пантотеновая кислота), фолатом, марганцем, цинком, медью. Одна стандартная чашка овсянки – это 166 калорий, 5,94 г белка, 4,00 г пищевых волокон, 3,56 г жира.Они указали на следующие причины начинать день с тарелки этой каши.Помогает снизить уровень холестерина. Исследования показали: овсянка содержит большое количество бета-глюкана. Данный тип растворимых волокон эффективен для снижения уровня ЛПНП (плохого), а также общего уровня холестерина.«Добавление овса в рацион уменьшает риск сердечных заболеваний за счет сокращения уровня холестерина», - констатируют диетологи.Позволяет терять вес. Высокое содержание клетчатки в крупе способствует длительному чувству насыщения. Бета-глюкан способствует высвобождению пептида гормона сытости YY (PYY), тем самым снижая общее потребление калорий, предотвращая ожирение, помогая худеть.Стабилизирует уровень сахара в крови. Потребление овса улучшает реакцию организма на инсулин, может помочь снизить высокий уровень сахара в крови. Многие научные работы свидетельствуют: овсянка положительно влияет на механизмы контроля сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.Оздоровляет микрофлору кишечника. Для тех, кто склонен к запорам, вялому пищеварению, «ленивому» кишечнику вот причина начинать день с тарелки овсянки – она стимулирует развитие полезных бактерий в пищеварительном тракте, содействует регулярной дефекации.Снижает риск развития астмы. Разные: исследования показывают, что овес помогает предотвратить астму у детей, если давать его в раннем возрасте.