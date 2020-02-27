Натуральный биостимулятор против старения организма

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Женьшень лечебное средство используется с незапамятных времен. Первое же письменное упоминание о нем появилось в древнекитайской медицинской рукописи «Шэнь-нун-бэн-цао», которое датируется XVI веком до н. э.Удостоился женьшень и внимания самого Авиценны, который описал его в своем труде «Канон врачебной практики». Европа узнала о женьшене в 1610 году благодаря голландским купцам, которые привезли из Японии его сухие корни. В Украину женьшень попал только спустя несколько десятилетий.Химический состав женьшеня настолько богат, что мы приведем лишь лишь некоторые биологически активные вещества, входящие в него: витамины В1, B2, B12, С, биотин, никотиновая, фолиевая и пантотеновая кислоты; эфирные масла; микро и макроэлементы: фосфор, титан, сера, калий, молибден, кальций, магний, железо, натрий, кремний, стронций, марганец, цинк, кобальт; дубильные и пектиновые вещества, жирные кислоты, жирное масло, крахмал, алкалоиды, слизи.Но главное достояние женьшеня – тритерпеновые гликозиды (эфиры сахаров), которые называют также гинзенозидами, отмечает врач-натуропат Андрей Романовский в книге «Натуральные биостимуляторы против старения».В восточной медицине это растение использовалось уже задолго до новой эры как тонизирующее и стимулирующее средство, повышающее общую сопротивляемость организма, снимающее физическую и умственную усталость. Действие женьшеня объясняется его возбуждающим влиянием на кору головного мозга и подкорковые центры.Препараты растения не токсичны. Женьшень применяют в виде аптечной спиртовой настойки, порошка и жидкого экстракта корня.Лечебные препараты корней женьшеня назначают при нервных и психических расстройствах, неврозах, бессоннице, переутомлении, малокровии.Они повышают общий тонус организма, возбуждают аппетит, снимают головную боль, стимулируют эндокринную систему, улучшают деятельность половых желез, регулируют артериальное давление, стимулируют тканевое дыхание, увеличивают газообмен, ускоряют заживление ран, повышают устойчивость к лучевому (радиационному) воздействию, снижают содержание холестерина и глюкозы в крови, активируют деятельность надпочечников и повышают сопротивляемость организма к инфекциям.Рецепты тонизирующего свойстваКорень женьшеняКорень женьшеня употребляется в пищу, но так как он твердый, его нужно предварительно распарить. Нескольких минут вполне достаточно. Далее корень нарезают тонкими ломтиками, укладывают в емкость и заливают медом. Закрытую емкость нужно хранить в холодильнике. Суточная доза для взрослого человека 1-2 ломтика.Порошок женьшеняКорень нужно размельчить кофемолкой. Чайную ложку порошка заливают стаканом воды или вина. Доза взрослого человека – один стакан в день.Отвар женьшеняВ емкость нужно положить 6-7 г крупно-нарезанного корня и залить его водой. Уровень воды должен быть равен уровню массы корня. Емкость помещают в паровую ванну. По мере выпаривания жидкости в емкость с корнем добавляют воду. Через два часа отвар готов.Из использованного корня можно получить подобным образом еще две порции отвара. Сама порция равна суточной норме взрослого человека. Разделив порцию на две равные части – употреблять утром и вечером.Рецептура восточной медицины предусматривает добавление в отвар и других лечебных трав, а также фиников.Вино с женьшенемИспользовать можно любое вино, но если чтить восточные традиции, то необходимо рисовое.На литр вина нужно взять приблизительно 30 г измельченного корня женьшеня. Залив корень вином, помещаем емкость в темное место. Настаивается корень шесть недель при комнатной температуре. Емкость необходимо ежедневно несколько раз встряхивать. Далее уже готовый раствор необходимо хранить в прохладном и темном месте.Принимают вино с женьшенем не более двух раз в день по 30 мл.Женьшеневый мед30 г высушенного корня женьшеня измельчают на кофемолке до порошкообразного состояния. Один килограмм меда разогревают на водяной бане до 40 градусов. Всыпав в разогретый мед порошок из корня, тщательно размешивают. Полученную смесь разливают в стеклянную тару.Емкость со смесью хранят при комнатной температуре в темном месте не менее двух недель. Принимают женьшеневый мед 3 раза в день по одной чайной ложке за 15—20 минут до еды.Апельсиновый чай с женьшенемИнгредиенты: красный женьшень, апельсиновая корка, корень одуванчика, сушеное яблоко, корица, ванильный стручок – пропорции определяются вкусовыми пристрастиями.Рецепт приготовления: измельчаем женьшень, корку апельсина, корень одуванчика, яблоко. Перемешать с остальными ингредиентами и заварить, как заваривается чай.Зеленый чай с женьшенемИнгредиенты: 5 пакетиков зеленого чая, 5 капли экстракта женьшеня, 1 л воды, 2 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. меда, сахар по вкусу.Рецепт приготовления: заварить кипятком пакетики чая. Добавить остальные ингредиенты, перемешать. Дать настояться.Лимонно-мятный чай с женьшенемИнгредиенты: белый женьшень, мята, шиповник, сушеные ягоды китайского лимонника, корень лопуха, корень одуванчика, ягоды малины – пропорции в зависимости от вкусовых пристрастий.Рецепт приготовления: мелко измельчить женьшень, корень лопуха, корень одуванчика. Добавить остальные ингредиенты и перемешать. Заварить как обычный чай и дать настояться.Имбирный чай с женьшенемИнгредиенты: красный женьшень, имбирь, апельсиновая корка, корица, черный перец (горошком), бадьян – пропорции в зависимости от вкусовых пристрастий.Рецепт приготовления: мелко измельчить женьшень, имбирь, апельсиновую корку. Добавить остальные ингредиенты и перемешать. Заварить как обычный чай и дать настояться.Противопоказания: Женьшень нельзя применять при острых инфекционных и воспалительных процессах, кровоточивости, повышенной возбудимости и беременности. Длительное и в больших дозах применение женьшеня вызывает отрицательные явления: бессонницу, сердцебиение, головные боли, боли в области сердца и даже снижение потенции.