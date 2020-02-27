Диетолог Маргарита Королева рассказала, какой завтрак может защитить от диабета

Завтрак играет важную роль в профилактике диабета и борьбе с ним, заявила известный российский диетолог Маргарита Королева. Для защиты от опасного заболевания специалист советует завтракать вскоре после пробуждения.По данным MedikForum.ru, исследование немецких ученых из Любекского университета показало, что завтрак должны быть очень плотным и насыщенным – в этом случае он может эффективно защитить человека от появления ожирения и диабета, нормализуя метаболизм в его организме. По мнению российского диетолога, правильный завтрак действительно способен предотвратить заболевание, связанное с высоким уровнем сахара в крови.Специалист рассказала, что завтракать нужно в течение часа после пробуждения.«Завтрак в первый час после пробуждения должен быть достаточно плотный, учитывая потребности на все жизненные программы организма в утренние часы. Это фактор долголетия», - подчеркнула Королева.Диетолог пояснила, что благодаря первому приему пищи утром регулируется колебание инсулина, повышается чувствительность рецепторов организма к нему. Таким образом, завтрак защищает от развития инсулинорезистентности и других метаболических нарушений, ассоциированных с набором лишнего веса и диабетом.Помимо того, в течение дня важно не допускать длительных перерывов между приемами пищи и не употреблять еду сразу в большом количестве – лучше небольшими порциями несколько раз за сутки.