Признаки слабоумия у женщин после 50

По статистике слабоумием начинают страдать только люди преклонного возраста, но после 50 лет в организме человека начинаются необратимые изменения.Подобные заболевания лечатся очень тяжело или вовсе не поддаются лечению, поэтому они очень опасны и важно диагностировать их как можно раньше. Если у женщины появились первые признаки слабоумия, то их еще можно остановить. «Рамблер» рассказывает о «звоночках», которые нужно заметить и пресечь как можно раньше.Забывчивость и потеря памятиИногда женщины могут забывать привычные вещи, которые они делали. Однако при слабоумии потеря памяти распространяется на более примитивные вещи. Например, человек может забыть имена своей семьи, свой домашний адрес или важные даты.Частая перемена настроенияИз-за сильных гормональных сбоев, которые происходят в организме женщины после 50, у нее может резко меняться настроение. Она может грустить, а через минуту уже смеяться, а потом еще злитсЯ. Такой спектр эмоций переживать, конечно, допустимо, но должен насторожить домочадцев.АпатияУ человека со слабоумием возникает апатия, при которой тяжело заниматься привычными делами. Этот синдром провоцирует старение организма. Человек начинает хуже себя чувствовать, у него ухудшается настроение, а потом пропадает желание что-либо делать.Ссоры в семьеОдин из наиболее частых признаков слабоумия. Человек начинает буквально додумывать то, что происходит в его жизни. Он начинает обвинять в своих неудачах свою семью. Дело может даже дойти до того, что женщина начнет обвинять близких в краже или заговоре.