Ученые рассказали, какой продукт предотвращает ожирение печени
Знатоки органической химии знают, что индол – это соединение, представляющее собой прозрачные кристаллы с нейтральным запахом.
Тем, кто не употребляет алкоголь, но все же всерьез озабочен состоянием своей печени и хочет свести к минимуму риски, связанные с жировой болезнью данного органа, ученые рекомендуют употреблять в пищу продукты, содержащие индол.
Найти это чудо-соединение можно в любой капусте. Индол содержится в обычной белокочанной капусте, цветной и брюссельской капусте, а также в кольраби.
Названные овощи не только защитят печень, но и благотворно скажутся на работе кишечника. Эти данные американские ученые получили на основании многочисленных экспериментов с участием добровольцев.
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