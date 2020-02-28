Боль в правом боку: как понять, что это аппендицит
Чаще всего он воспаляется у людей 10–30 лет, но вообще заболеть можно в любом возрасте. Эксперты на страницах издания lifehacker.ru рассказали, что делать, если болит в правом боку, сообщает health info.
Почему воспаляется аппендикс
Сказать точно, почему отросток слепой кишки решил воспалиться в каждом конкретном случае, нельзя, потому что причины бывают разные.
Самая распространённая — закрывается просвет аппендикса. В кишечнике живёт огромное количество бактерий, и, когда просвет аппендикса закрыт, они начинают быстро размножаться в одном месте. Начинается воспаление, то есть аппендицит.
Иногда причиной воспаления становятся инфекции, хронические заболевания органов брюшной полости, проблемы с сосудами и даже травмы.
Как понять, что это аппендицит
Аппендицит трудно распознать. Его основной симптом — боль, и не всегда болеть будет справа. Дело в том, что в брюшной полости не так много нервов. Иногда определить, что именно болит, невозможно: нет точки, в которой концентрируется боль.
Поэтому аппендицит обычно начинается с боли вообще в животе или вокруг пупка. Потом боль может сдвинуться вправо, но это не обязательно. Боль постоянная и постепенно усиливается. Иногда после усиления боль проходит, но это не всегда хорошо: такое случается при отмирании тканей, когда болеть уже нечему.
Другие симптомы, которые вместе с болью укажут на аппендицит:
Пропадает аппетит.
Рвота — не постоянная, 1–2 раза.
Вздутие живота.
Лихорадка, температура до 38 °C.
С этими признаками нужно обратиться к врачу.
До осмотра врачом нельзя принимать обезболивающие, сорбенты или любые другие препараты, ставить клизмы. Из-за самолечения симптомы могут измениться, определить аппендицит будет труднее.
Как проверить, аппендицит или нет
Чтобы не спутать аппендицит с другими заболеваниями, в больнице делают анализ крови, мочи, могут провести УЗИ или другие обследования. Но сначала вас осмотрит хирург. Некоторые симптомы аппендицита проявляются при пальпации: врач давит на разные участки живота и по реакции пациента может поставить диагноз.
Нельзя самостоятельно давить на живот и пытаться прощупать, что там заболело. Из-за сильного воздействия аппендикс может, грубо говоря, прорваться. Это приведёт к осложнениям.
Своими силами можно провести только безопасные тесты:
Покашлять. При кашле усилится боль справа.
Лечь в позу эмбриона (свернуться калачиком) на правый бок. При этом боль должна утихнуть.
Повернуться на левый бок и вытянуть ноги. При аппендиците боль станет сильнее.
Лёжа на левом боку, слегка надавить ладонью на больное место, потом резко отпустить. При аппендиците боль станет сильнее именно в этот момент.
Когда нужно действовать срочно
Есть комплекс симптомов, который указывает на развитие осложнений. Это так называемый острый живот:
Нарастающая боль в животе.
Рвота.
Слабость, заторможенность, холодный пот.
Частое сердцебиение.
Бледность.
Температура выше 38 °C.
Всё это очень и очень опасные симптомы. При них причину болезни ищут уже в больнице и на операционном столе.
Как лечить аппендицит
Острый аппендицит лечится только операцией — это самый безопасный способ избавиться от воспаления.
Аппендицит развивается быстро, за несколько часов стенка кишки может прорваться. Тогда всё содержимое воспалённого аппендикса попадёт в брюшную полость, а это уже перитонит — серьёзное осложнение, которое угрожает жизни.
Поэтому вырезать аппендикс проще и надёжнее, чем ждать, помогут ли другие средства.
Как защитить себя
К сожалению, никак. Исследования не нашли прямой связи между питанием, образом жизни и аппендицитом. Иногда воспаление связывают с хроническими заболеваниями, запорами и даже кариесом, но убедительных данных о том, что именно приводит к аппендициту, нет. Просто питайтесь правильно и прислушивайтесь к себе.
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