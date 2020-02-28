Боль в правом боку: как понять, что это аппендицит

Аппендицит — это воспаление аппендикса, то есть отростка слепой кишки. Это маленький орган, который перестал участвовать в пищеварении, но кое-чем в организме занимается: подрабатывает в иммунной системе и иногда заболевает.Чаще всего он воспаляется у людей 10–30 лет, но вообще заболеть можно в любом возрасте. Эксперты на страницах издания lifehacker.ru рассказали, что делать, если болит в правом боку, сообщает health info.Почему воспаляется аппендиксСказать точно, почему отросток слепой кишки решил воспалиться в каждом конкретном случае, нельзя, потому что причины бывают разные.Самая распространённая — закрывается просвет аппендикса. В кишечнике живёт огромное количество бактерий, и, когда просвет аппендикса закрыт, они начинают быстро размножаться в одном месте. Начинается воспаление, то есть аппендицит.Иногда причиной воспаления становятся инфекции, хронические заболевания органов брюшной полости, проблемы с сосудами и даже травмы.Как понять, что это аппендицитАппендицит трудно распознать. Его основной симптом — боль, и не всегда болеть будет справа. Дело в том, что в брюшной полости не так много нервов. Иногда определить, что именно болит, невозможно: нет точки, в которой концентрируется боль.Поэтому аппендицит обычно начинается с боли вообще в животе или вокруг пупка. Потом боль может сдвинуться вправо, но это не обязательно. Боль постоянная и постепенно усиливается. Иногда после усиления боль проходит, но это не всегда хорошо: такое случается при отмирании тканей, когда болеть уже нечему.Другие симптомы, которые вместе с болью укажут на аппендицит:Пропадает аппетит.Рвота — не постоянная, 1–2 раза.Вздутие живота.Лихорадка, температура до 38 °C.С этими признаками нужно обратиться к врачу.До осмотра врачом нельзя принимать обезболивающие, сорбенты или любые другие препараты, ставить клизмы. Из-за самолечения симптомы могут измениться, определить аппендицит будет труднее.Как проверить, аппендицит или нетЧтобы не спутать аппендицит с другими заболеваниями, в больнице делают анализ крови, мочи, могут провести УЗИ или другие обследования. Но сначала вас осмотрит хирург. Некоторые симптомы аппендицита проявляются при пальпации: врач давит на разные участки живота и по реакции пациента может поставить диагноз.Нельзя самостоятельно давить на живот и пытаться прощупать, что там заболело. Из-за сильного воздействия аппендикс может, грубо говоря, прорваться. Это приведёт к осложнениям.Своими силами можно провести только безопасные тесты:Покашлять. При кашле усилится боль справа.Лечь в позу эмбриона (свернуться калачиком) на правый бок. При этом боль должна утихнуть.Повернуться на левый бок и вытянуть ноги. При аппендиците боль станет сильнее.Лёжа на левом боку, слегка надавить ладонью на больное место, потом резко отпустить. При аппендиците боль станет сильнее именно в этот момент.Когда нужно действовать срочноЕсть комплекс симптомов, который указывает на развитие осложнений. Это так называемый острый живот:Нарастающая боль в животе.Рвота.Слабость, заторможенность, холодный пот.Частое сердцебиение.Бледность.Температура выше 38 °C.Всё это очень и очень опасные симптомы. При них причину болезни ищут уже в больнице и на операционном столе.Как лечить аппендицитОстрый аппендицит лечится только операцией — это самый безопасный способ избавиться от воспаления.Аппендицит развивается быстро, за несколько часов стенка кишки может прорваться. Тогда всё содержимое воспалённого аппендикса попадёт в брюшную полость, а это уже перитонит — серьёзное осложнение, которое угрожает жизни.Поэтому вырезать аппендикс проще и надёжнее, чем ждать, помогут ли другие средства.Как защитить себяК сожалению, никак. Исследования не нашли прямой связи между питанием, образом жизни и аппендицитом. Иногда воспаление связывают с хроническими заболеваниями, запорами и даже кариесом, но убедительных данных о том, что именно приводит к аппендициту, нет. Просто питайтесь правильно и прислушивайтесь к себе.