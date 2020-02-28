Тибетская система питания для хорошего самочувствия ранней весной

Одним из ключевых понятий тибетской диетологии является «огненная теплота» тела. От ее количества напрямую зависят физические силы, сопротивляемость внешним негативным факторам (иммунитет), репродуктивные способности. В конечном итоге, именно от уровня «огненной теплоты» напрямую зависит здоровье человека. «Огненная теплота» - это энергия организма, единственным источником которой является пища.

Нарушение баланса «огненной теплоты» в организме является главным источником всех болезней, которые в тибетской медицине разделяются на две большие группы: болезни «жара» и болезни «холода». Первые связаны с избытком «огненной теплоты», а вторые с ее недостатком.

К первым относятся болезни печени, желчевыводящих путей и сердечнососудистые, если они протекают по сценарию «жара».

Ко вторым - болезни суставов, ожирение, отеки, большинство эндокринных и гинекологических заболеваний, и вообще подавляющее большинство хронических болезней.

Однако следует заметить, что многие болезни могут протекать как по сценарию «холода», так и по сценарию «жара» (гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и др.). Определить, какой именно сценарий, «жара» или «холода», имеет место в данном конкретном случае, может только опытный врач тибетской медицины.

Все продукты питания разделяются по своему действию на «согревающие» и «охлаждающие».

К «согревающим» продуктам относятся, например, лук, чеснок, перец и другие пряности, соль, баранина, рыба, мясо птицы, мед.

К «охлаждающим» продуктам относятся сахар, молоко и молочные продукты, картофель, мучные и макаронные изделия, большинство овощей и практически все фрукты, свинина.

«Согревающие» продукты назначают при лечении болезней «холода» и для их профилактики. «Охлаждающие» продукты - для лечения и профилактики болезней «жара».

Согласно тибетской философии, зимой в организме увеличивается количество слизи. Это вещество, накапливаясь, взращивает чувство лености и апатии, а также вызывает ОРВИ, заболевания суставов, ускоряет отложение жира.

Чтобы нормализовать свое эмоциональное и физическое состояние, хорошо поддерживать (и даже немного увеличить) физическую активность и придерживаться подходящей для ранней весны системы питания. Для этого включите в меню много теплых легких блюд с немного острым, горьким или вяжущим вкусом и уменьшите употребление сладкого, кислого и соленого, советует врач тибетской медицины Юлия Юсипова.

Сделайте основой меню вареные и печеные овощи. Брокколи, кабачки, грибы, цукини, кольраби, брюссельская капуста, спаржа, шпинат, морковь, тыква, редис, редька, репа, брюква, корень сельдерея – выбор огромный. Чтобы усилить их согревающие свойства и улучшить пищеварение, добавляйте лук, чеснок или гарам масала («королевскую смесь»).

А вот потребление белокочанной капусты и картофеля лучше уменьшить. Они «охлаждают» желудок, а потому подходят только людям с сильным пищеварением и только в теплое время года.

Мясо для блюд также должно обладать «горячими» свойствами. Это курица, баранина, дичь и морепродукты. Свинины и говядины много лучше не есть: они охлаждают организм.

Все сладости, за исключением меда, способствуют выработке слизи. Так что торты и печенья лучше заменить на сухофрукты. Они особенно полезны в замоченном или вареном виде. А вот свежие фрукты в большом количестве, напротив, только увеличивают холод и дисбаланс. Так что ешьте их понемногу, выбирая самые сладкие плоды, например красные апельсины.

Выработайте привычку добавлять во все блюда как можно больше согревающих специй: кумин (он же – зира), кардамон, семена горчицы, имбирь, гвоздику, черный перец, шафран, мускатный орех, тмин, корицу, кориандр, асафетиду, укроп и чеснок. Это особенно важно для лучшего усвоения мяса и бобовых. Кстати, есть эти продукты лучше всего на обед: между 12 и 16 часами, когда пищеварительный огонь самый сильный.

Пейте только теплые напитки. Даже вода должна быть почти горячей. Особенно хорошо для выведения слизи помогает имбирный отвар. Готовится он просто: нарежьте корень имбиря соломкой, добавьте корицу, кардамон и кипятите на небольшом огне 10 минут. Процедите через ситечко, добавьте мед и лимон. Если времени немного, то натрите имбирь на терке и залейте его кипятком. Более радикальный метод: жевать кусочек имбиря после каждого приема пищи, запивая его небольшим количеством теплой воды.

Неукоснительно следовать этой системе питания получается не всегда. Но это и не обязательно. Даже четырех дней в неделю вполне достаточно, чтобы укрепить здоровье и улучшить наше самочувствие ранней весной.

Существуют также общие правила питания, которые изложены в тибетском медицинском трактате «Чжуд-Ши»:

1. Недостаток пищи так же вреден, как и ее чрезмерное потребление. В трактате «Чжуд-Ши» об этом сказано: «если есть меньше, чем требуется телу, поднимутся болезни ветра, а меру перейдешь - жди несварения и накопления слизи». Это означает, что недостаточное питание ведет к нервным расстройствам, а чрезмерное питание - к болезням «холода», в частности, ожирению.

2. Мерой питания в тибетской медицине служит то количество пищи, которое быстро и легко переваривается. Общее правило: две четверти желудка следует наполнять твердой пищей, одну четверть - питьем, а одна должна оставаться свободной. Это необходимо для поддержания нормальной перистальтики желудка.

3. Общее правило тибетской медицины относительно питья таково: количество выпитой за едой жидкости не должно превышать более чем в два раза количество твердой пищи. В противном случае это приведет к снижению «огненной теплоты», как следствие, к болезням «холода». В промежутках между едой пить можно без ограничения, но питье должно быть теплым или горячим и ни в коем случае не холодным!

4. Категорически нельзя запивать жирную пищу холодной водой или охлажденными напитками. Особенно это относится к пище, содержащей животные жиры. Мало того, что холодная вода сама по себе способствует избыточному весу, в сочетании с животными жирами она наносит здоровью значительный вред.

5. В тибетской медицине считается нежелательным совместное употребление некоторых продуктов. Причем такие продукты нельзя употреблять совместно не только в течение одной трапезы, но и на протяжении шести часов. Вот почему тибетские врачи рекомендуют не принимать пищу, пока не переварится предыдущая порция, так как некоторые продукты могут «ссориться друг с другом». К наиболее важным парам несовместимых продуктов относятся следующие:

Продукты, запрещенные для одновременного употребления:

Рыба - яйца, мясо курицы, утки, гуся, кролика, говядина, свинина, молоко и молочные продукты.

Курятина - молоко и молочные продукты, крольчатина, рыба.

Мед - любое растительное масло (подсолнечное, оливковое, кунжутное).

Молоко - овощи, фрукты (например, во фруктовых йогуртах), продукты с кислым вкусом, мясо, рыба, крупы и злаки.

Вода - топленое сливочное масло (ги), животные жиры, растительные жиры.

Грибы - горчичное масло, молоко и молочные продукты.

Огурцы - помидоры, молоко и молочные продукты.

Фрукты - молоко и молочные продукты.

Крупы и злаки - мясо, картофель, сладости, фрукты, молоко и молочные продукты.

Картофель - мясо, рыба, сладости, фрукты, молоко и молочные продукты.

Бобовые - мясо, рыба, крупы, картофель, сладости, фрукты.

Совместное употребление этих продуктов приводит к ухудшению пищеварения, что со временем может привести к дисбалансу «огненной теплоты» и, как следствие, к болезням.

В переработке поступающей в организм пищи принимает участие не только пищеварительная, но и нервная, эндокринная, иммунная, лимфатическая, кровеносная системы, органы выделения, мышечный аппарат. Следовательно, для того чтобы процесс пищеварения проходил с максимальным эффектом, а пища усваивалась целиком и с наименьшими энергозатратами, необходимо соблюдать некоторые условия и учитывать особенности питания в тибетской медицине:

— в процессе приема пищи находится «здесь и сейчас», т. е. максимальное внимание сосредоточить на собственных ощущениях, сопутствующих этому процессу;

— от пищи получать удовольствие, все другие эмоции на время принятия пищи следует удалить из своего сознания;

— не употреблять одновременно несовместимые пищевые продукты;

— не употреблять избыточного количества пищи.
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