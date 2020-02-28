Тибетская система питания для хорошего самочувствия ранней весной
Нарушение баланса «огненной теплоты» в организме является главным источником всех болезней, которые в тибетской медицине разделяются на две большие группы: болезни «жара» и болезни «холода». Первые связаны с избытком «огненной теплоты», а вторые с ее недостатком.
К первым относятся болезни печени, желчевыводящих путей и сердечнососудистые, если они протекают по сценарию «жара».
Ко вторым - болезни суставов, ожирение, отеки, большинство эндокринных и гинекологических заболеваний, и вообще подавляющее большинство хронических болезней.
Однако следует заметить, что многие болезни могут протекать как по сценарию «холода», так и по сценарию «жара» (гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и др.). Определить, какой именно сценарий, «жара» или «холода», имеет место в данном конкретном случае, может только опытный врач тибетской медицины.
Все продукты питания разделяются по своему действию на «согревающие» и «охлаждающие».
К «согревающим» продуктам относятся, например, лук, чеснок, перец и другие пряности, соль, баранина, рыба, мясо птицы, мед.
К «охлаждающим» продуктам относятся сахар, молоко и молочные продукты, картофель, мучные и макаронные изделия, большинство овощей и практически все фрукты, свинина.
«Согревающие» продукты назначают при лечении болезней «холода» и для их профилактики. «Охлаждающие» продукты - для лечения и профилактики болезней «жара».
Согласно тибетской философии, зимой в организме увеличивается количество слизи. Это вещество, накапливаясь, взращивает чувство лености и апатии, а также вызывает ОРВИ, заболевания суставов, ускоряет отложение жира.
Чтобы нормализовать свое эмоциональное и физическое состояние, хорошо поддерживать (и даже немного увеличить) физическую активность и придерживаться подходящей для ранней весны системы питания. Для этого включите в меню много теплых легких блюд с немного острым, горьким или вяжущим вкусом и уменьшите употребление сладкого, кислого и соленого, советует врач тибетской медицины Юлия Юсипова.
Сделайте основой меню вареные и печеные овощи. Брокколи, кабачки, грибы, цукини, кольраби, брюссельская капуста, спаржа, шпинат, морковь, тыква, редис, редька, репа, брюква, корень сельдерея – выбор огромный. Чтобы усилить их согревающие свойства и улучшить пищеварение, добавляйте лук, чеснок или гарам масала («королевскую смесь»).
А вот потребление белокочанной капусты и картофеля лучше уменьшить. Они «охлаждают» желудок, а потому подходят только людям с сильным пищеварением и только в теплое время года.
Мясо для блюд также должно обладать «горячими» свойствами. Это курица, баранина, дичь и морепродукты. Свинины и говядины много лучше не есть: они охлаждают организм.
Все сладости, за исключением меда, способствуют выработке слизи. Так что торты и печенья лучше заменить на сухофрукты. Они особенно полезны в замоченном или вареном виде. А вот свежие фрукты в большом количестве, напротив, только увеличивают холод и дисбаланс. Так что ешьте их понемногу, выбирая самые сладкие плоды, например красные апельсины.
Выработайте привычку добавлять во все блюда как можно больше согревающих специй: кумин (он же – зира), кардамон, семена горчицы, имбирь, гвоздику, черный перец, шафран, мускатный орех, тмин, корицу, кориандр, асафетиду, укроп и чеснок. Это особенно важно для лучшего усвоения мяса и бобовых. Кстати, есть эти продукты лучше всего на обед: между 12 и 16 часами, когда пищеварительный огонь самый сильный.
Пейте только теплые напитки. Даже вода должна быть почти горячей. Особенно хорошо для выведения слизи помогает имбирный отвар. Готовится он просто: нарежьте корень имбиря соломкой, добавьте корицу, кардамон и кипятите на небольшом огне 10 минут. Процедите через ситечко, добавьте мед и лимон. Если времени немного, то натрите имбирь на терке и залейте его кипятком. Более радикальный метод: жевать кусочек имбиря после каждого приема пищи, запивая его небольшим количеством теплой воды.
Неукоснительно следовать этой системе питания получается не всегда. Но это и не обязательно. Даже четырех дней в неделю вполне достаточно, чтобы укрепить здоровье и улучшить наше самочувствие ранней весной.
Существуют также общие правила питания, которые изложены в тибетском медицинском трактате «Чжуд-Ши»:
1. Недостаток пищи так же вреден, как и ее чрезмерное потребление. В трактате «Чжуд-Ши» об этом сказано: «если есть меньше, чем требуется телу, поднимутся болезни ветра, а меру перейдешь - жди несварения и накопления слизи». Это означает, что недостаточное питание ведет к нервным расстройствам, а чрезмерное питание - к болезням «холода», в частности, ожирению.
2. Мерой питания в тибетской медицине служит то количество пищи, которое быстро и легко переваривается. Общее правило: две четверти желудка следует наполнять твердой пищей, одну четверть - питьем, а одна должна оставаться свободной. Это необходимо для поддержания нормальной перистальтики желудка.
3. Общее правило тибетской медицины относительно питья таково: количество выпитой за едой жидкости не должно превышать более чем в два раза количество твердой пищи. В противном случае это приведет к снижению «огненной теплоты», как следствие, к болезням «холода». В промежутках между едой пить можно без ограничения, но питье должно быть теплым или горячим и ни в коем случае не холодным!
4. Категорически нельзя запивать жирную пищу холодной водой или охлажденными напитками. Особенно это относится к пище, содержащей животные жиры. Мало того, что холодная вода сама по себе способствует избыточному весу, в сочетании с животными жирами она наносит здоровью значительный вред.
5. В тибетской медицине считается нежелательным совместное употребление некоторых продуктов. Причем такие продукты нельзя употреблять совместно не только в течение одной трапезы, но и на протяжении шести часов. Вот почему тибетские врачи рекомендуют не принимать пищу, пока не переварится предыдущая порция, так как некоторые продукты могут «ссориться друг с другом». К наиболее важным парам несовместимых продуктов относятся следующие:
Продукты, запрещенные для одновременного употребления:
Рыба - яйца, мясо курицы, утки, гуся, кролика, говядина, свинина, молоко и молочные продукты.
Курятина - молоко и молочные продукты, крольчатина, рыба.
Мед - любое растительное масло (подсолнечное, оливковое, кунжутное).
Молоко - овощи, фрукты (например, во фруктовых йогуртах), продукты с кислым вкусом, мясо, рыба, крупы и злаки.
Вода - топленое сливочное масло (ги), животные жиры, растительные жиры.
Грибы - горчичное масло, молоко и молочные продукты.
Огурцы - помидоры, молоко и молочные продукты.
Фрукты - молоко и молочные продукты.
Крупы и злаки - мясо, картофель, сладости, фрукты, молоко и молочные продукты.
Картофель - мясо, рыба, сладости, фрукты, молоко и молочные продукты.
Бобовые - мясо, рыба, крупы, картофель, сладости, фрукты.
Совместное употребление этих продуктов приводит к ухудшению пищеварения, что со временем может привести к дисбалансу «огненной теплоты» и, как следствие, к болезням.
В переработке поступающей в организм пищи принимает участие не только пищеварительная, но и нервная, эндокринная, иммунная, лимфатическая, кровеносная системы, органы выделения, мышечный аппарат. Следовательно, для того чтобы процесс пищеварения проходил с максимальным эффектом, а пища усваивалась целиком и с наименьшими энергозатратами, необходимо соблюдать некоторые условия и учитывать особенности питания в тибетской медицине:
— в процессе приема пищи находится «здесь и сейчас», т. е. максимальное внимание сосредоточить на собственных ощущениях, сопутствующих этому процессу;
— от пищи получать удовольствие, все другие эмоции на время принятия пищи следует удалить из своего сознания;
— не употреблять одновременно несовместимые пищевые продукты;
— не употреблять избыточного количества пищи.
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