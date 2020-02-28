Пинг-понг - настоящее спасение для больных паркинсонизмом
Был проведен эксперимент с участием 12 человек с болезнью Паркинсона (средний возраст - 73 года). Они играли в пинг-понг раз в неделю на протяжении полугода. Во время каждой пятичасовой игровой сессии добровольцы также практиковали растяжку. При этом их состояние фиксировалось в самом начале эксперимента, через 3 месяца и после его окончания.
Так, уже спустя три месяца были выявлены значительные улучшения в состоянии добровольцев, а к концу эксперимента прогресс стал еще более явным. Происходило улучшение речи, люди смогли нормально держать ручку и писать, самостоятельно одеваться, вставать с постели и ходить. Улучшался контроль лицевых мышц, осанка, снижалось мышечное напряжение, тремор, а сами движения стали более быстрыми.
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