Пинг-понг - настоящее спасение для больных паркинсонизмом

Японские специалисты из Университета Фукуоки показали: настольный теннис чрезвычайно полезен. Как отмечает "Новости Mail.RU", он улучшает координацию движений, обостряет рефлексы и в целом стимулирует активность мозга у здоровых людей. Но, оказывается, пинг-понг также показан пациентам с паркинсонизмом.Был проведен эксперимент с участием 12 человек с болезнью Паркинсона (средний возраст - 73 года). Они играли в пинг-понг раз в неделю на протяжении полугода. Во время каждой пятичасовой игровой сессии добровольцы также практиковали растяжку. При этом их состояние фиксировалось в самом начале эксперимента, через 3 месяца и после его окончания.Так, уже спустя три месяца были выявлены значительные улучшения в состоянии добровольцев, а к концу эксперимента прогресс стал еще более явным. Происходило улучшение речи, люди смогли нормально держать ручку и писать, самостоятельно одеваться, вставать с постели и ходить. Улучшался контроль лицевых мышц, осанка, снижалось мышечное напряжение, тремор, а сами движения стали более быстрыми.