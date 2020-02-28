Осевший в комнате никотин образует вредный для здоровья канцероген

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К выводу о вреде никотина ещё и с такой стороны, пришли специалисты нацлабаратории Лоренса Берклей (США). Они даже выделили этот способ курения как третий опаснейший, назвав его «курение через третьи руки».Как объясняют учёные, при тление сигареты, никотин в дыме собирается и концентрируется на поверхности предметов – на стенах, мебели, коврах, покрывалах. Так вот, выяснилось, что оставаться он там может несколько месяцев. Оседая и накапливаясь, оседая и накапливаясь, образуя вредные для здоровья концентрации.Происходит это за счёт того, что осевший никотин вступает с оксидом азота, которого полно в загрязнённом воздухе. В результате союза этих вредных веществ рождается третье – табачный нитрозмин (опасный канцероген, который вызывает онкологические заболевания).Опасно для здоровья это тем, что в организм это вещество поступает очень легко. Достаточно потрогать загрязнённую им поверхность или вдохнуть частички пыли.– Беда в том, что курение в открытое окно или под вентилятором мало спасает от накопления итрозмина, – объясняет автор исследования Хьюго Дейстейллат. – Не защищаются от этого канцерогена и люди, которые курят на улице. Ведь вещество оседает на их одежду и кожу.Особенно вредно курение в автомобиле. Тогда к никотину из сигарет и оксиду азота из воздуха добавляется и выхлоп мотора. Таким образом, образуется ещё более концентрированная ядовитая смесь.