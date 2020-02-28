Лечение диабета стволовыми клетками показало свою эффективность

Как передает РИА "Новости", в рамках экспериментов с мышами ученым из Медицинской школы Вашингтонского университета удалось всего две недели избавить животных от тяжелой формы диабета, используя человеческие стволовые клетки. Ученые превращали плюрипотентные стволовые клетки человека в бета-клетки поджелудочной железы, выделяющие инсулин. Это позволяло полностью нормализовать уровень сахара за две недели с сохранением результатов более чем на год.При этом специалисты решили важную задачу - сократили число "нецелевых" клеток, образующихся из стволовых в ходе перепрограммирования. То есть, помимо требуемых клеток поджелудочной, могут образоваться клетки печени или просто другие типы клеток поджелудочной. Все это снижает эффективность терапии.Анализ показал: есть факторы транскрипции, которые заставляют стволовые клетки превращаться в клетки поджелудочной железы, и связаны они с состоянием клеточного скелета (белковой структуры). Один из этих белков - актин - играет важную роль, с точки зрения дифференциации стволовых клеток. Следовательно, тормозя полимеризацию актина в клеточном скелете, ученые смогли добиться более точной дифференциации, получив больше работающих бета-клеток.