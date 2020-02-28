Лечение диабета стволовыми клетками показало свою эффективность
При этом специалисты решили важную задачу - сократили число "нецелевых" клеток, образующихся из стволовых в ходе перепрограммирования. То есть, помимо требуемых клеток поджелудочной, могут образоваться клетки печени или просто другие типы клеток поджелудочной. Все это снижает эффективность терапии.
Анализ показал: есть факторы транскрипции, которые заставляют стволовые клетки превращаться в клетки поджелудочной железы, и связаны они с состоянием клеточного скелета (белковой структуры). Один из этих белков - актин - играет важную роль, с точки зрения дифференциации стволовых клеток. Следовательно, тормозя полимеризацию актина в клеточном скелете, ученые смогли добиться более точной дифференциации, получив больше работающих бета-клеток.
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