5 травяных рецептов в помощь при диабете

Диабет - заболевание эндокринной системы, развивающееся вследствие недостаточного количества инсулина — гормона поджелудочной железы. Проявляется нарушением углеводного, жирового и белкового обмена. Для лечения диабета фитотерапевты предлагают средства на основе лечебных трав.Рецепт 1.Смешивают 4 столовые ложки листьев черники обыкновенной, 4 столовые ложки листьев крапивы двудомной, 4 столовые ложки плодов шиповника обыкновенного, 4 столовые ложки цветков овса, 3 столовые ложки корней лопуха большого, 2 столовые ложки корней одуванчика обыкновенного.2 столовые ложки смеси заливают 2 стаканами горячей воды, на водяной бане доводят до кипения и настаивают 1–2 часа. Принимают теплым по 1 стакану за 20–30 минут до еды.Курс — 1–2 месяца, затем делают небольшой перерыв.Рецепт 2.1 столовую ложку измельченных корней лопуха большого заливают 1 стаканом холодной воды, настаивают 3–4 часа, затем нагревают на водяной бане 10–15 минут. Готовый отвар процеживают.Принимают по 1 столовой ложке 4–5 раз в день до еды.Рецепт 3.Смешивают по 1 столовой ложке корней лопуха большого, листьев черники обыкновенной и стручков фасоли обыкновенной.1 столовую ложку смеси заливают 1 стаканом горячей воды и нагревают на водяной бане 10–15 минут. Готовый отвар процеживают.Принимают по 0,4 стакана 2–3 раза в день.Рецепт 4.Смешивают 3 столовые ложки листьев черники обыкновенной, 2 столовые ложки корней лопуха большого, 2 столовые ложки листьев крапивы двудомной, 1 столовую ложку семян льна обыкновенного, 1 столовую ложку корней одуванчика лекарственного.1 столовую ложку смеси заливают 1 стаканом горячей воды и нагревают на водяной бане 10–15 минут. Готовый отвар охлаждают и процеживают.Принимают по 0,5 стакана 2–3 раза в день до еды.Рецепт 5.Смешивают 4 столовые ложки корней лопуха большого, 4 столовые ложки листьев черники обыкновенной, 2 столовые ложки травы спорыша обыкновенного, 1 столовую ложку плодов боярышника кроваво-красного, 1 столовую ложку вероники лекарственной, 1 чайную ложку цветков и листьев ландыша майского.1 столовую ложку смеси заливают 1 стаканом горячей воды, нагревают на водяной бане 5–7 минут, затем настаивают 5–6 часов. Готовый настой процеживают.Принимают по 0,3 стакана 2–3 раза в день за 30–40 минут до еды.