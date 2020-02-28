Что такое парафинотерапия и какая от нее польза

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Лечение парафином – это достаточно своеобразный и уникальный метод. Ведь дело в том, что парафин обладает такими свойствами как высокая теплоемкость и теплопроводность.Разогретый парафин, при снятии с огня или другого источника температуры, практически моментально застывает, образуя капсулу, поверхность которой - остывший твердый парафин, а внутри еще горячий и жидкий. Таким образом, наружная затвердевшая оболочка не дает обжечь тело, а горячий, не застывший внутри парафин, еще долго будет равномерно отдавать тепло, обеспечивая прогрев больного органа или места заболевания.Когда парафин попадает на кожу, то моментально нагревает ее на 2 градуса, что не несет за собой никакого дискомфорта. Тело инстинктивно (защитная функция организма) вырабатывает пот, которому парафин не дает испаряться и создается эффект мини-сауны. С потом выделяются все отравляющие организм вредные вещества и токсины, скопившиеся в организме.По мере остывания парафина, влага впитывается обратно, оставляя на поверхности кожи токсины. За счет того, что по своей структуре они крупные и тяжелее воды, им не удается обратно вернуться в организм и тем самым забить поры.Лечение парафином хорошо зарекомендовало себя при таких заболеваниях как: вывихи, раны, ожоги, артрит, миозит, периостит, трофическая язва, переломы, заболевания внутренних органов, гастрит, радикулит, невралгия, кожные заболевания и многие другие.Лечение парафином в домашних условияхПроцедура парафинолечения довольно приятный процесс. Плюс еще в том, что лечение можно осуществлять в домашних условиях. Особенно хороши сеансы незадолго до сна, так как после проведения процедуры следует оставаться в покое как минимум еще 30 минут. Сам курс лечения должен длиться от 12 до 20 процедур ежедневно или через день, в зависимости от области и степени заболевания, а продолжительность каждого сеанса - от получаса до часа.Способы прогревания и лечения парафином- Самый доступный и простой в применении способ – парафиновая аппликация. Берем кусок парафина и растапливаем его на водяной бане или в микроволновке (можно и просто в кастрюльке, но при таком нагреве он начинает чадить и «стрелять»). Уже жидкий парафин выливают в заранее приготовленную посудину с ровным дном. Следует немного подождать, чтобы масса немного остыла и образовалась корочка. Затем выкладывают лепешку, с еще незастывшим и горячим внутри парафином, на проблемное место, укрывая сверху теплым одеялом.- Лечение парафином конечностей, осуществляется в целом по тому же принципу. Единственное отличие в том, что еще жидкий парафин переливают в заранее приготовленную форму из плотной клеенки (но не целлофана, так как он расплавится), сшитого по форме той части тела, которая нуждается в лечении. Она может выглядеть как рукавица или сапог.Ногу или руку, для защиты от ожога, обмазывают тонким слоем парафина, дают ему застыть и опускают в заготовку с горячей массой. Верх мешочка завязывают, чтобы избежать вытекания жидкости. Чтобы при обмазывании не получить повреждение, температура парафина должна быть в пределах 50 градусов. Также как и в первом варианте, компресс накрывается теплым одеялом или изделием из шерсти. Прогревание снимает воспалительные процессы и боли в суставах.- Также парафин используется в качестве масок для лица. Кожа после процедуры значительно подтягивается, уменьшается количество морщин, снимаются отеки, исчезает второй подбородок и дряблость кожи.Стоит учитывать, что лечение парафином - это не панацея от всех болезней и при неправильном применении может нанести даже вред. Существует ряд заболеваний, при которых нельзя использовать прогревание. К ним относятся: повышенное давление (в особенности 2 или 3 стадия), сахарный диабет, открытые и гнойные раны, экзема, повышенный волосяной покров, туберкулез, розацея, варикозное расширение вен.Будьте осторожны при любом способе самолечения. Чтобы не нанести своему организму вред, всегда стоит предварительно проконсультироваться у врача, который даст точные рекомендации исключительно для вашего случая.