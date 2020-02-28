Почему грибной суп очень полезен для гипертоников

Египетские медики утверждают, что людям, которые жалуются на повышенное давление, стоит почаще употреблять грибной суп. Об этом сообщает издание Medikforum.Специалисты говорят, что такой вид супа очень полезен в осенне-зимний сезон, когда на улице легко подхватить простудное заболевание. Дело в том, что грибной суп, благодаря богатому витаминному составу, укрепляет иммунитет, а также благоприятно сказывается на работе пищеварительной системы.Но важной особенностью такого блюда является влияние на показатели артериального давления. Медики утверждают, что суп из грибов очень помогает гипертоникам, он способен быстро улучшить их самочувствие. В грибах содержится много питательных микроэлементов, среди которых калий и кальций, которые снижают давление.Но эксперты предупреждают, что грибы имеют ряд противопоказаний, поэтому перед их употреблением стоит проконсультироваться с врачом. В первую очередь, это касается людей, у которых есть проблемы с почками и печенью.