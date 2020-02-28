Лучшие овощи для детоксикации печени

Нужно принимать особые меры для того, чтобы печень оставалась здоровой и жизнеспособной. Во многом это зависит еще и от правильного питания.Авокадо. Содержит компонент под названием глутатион. Он защищает клетки против окисления. Также детоксифицирует организм от тяжелых металлов. Все это укрепляет здоровье печени.Спаржа. Обладает уникальными диуретическими свойствами. Избавляет печень от токсинов, так что не забывайте включать спаржу в рацион.Зеленые листовые овощи. Насыщены хлорофилом, поглощающим все токсины из организма. Также очищают крови и выводят оттуда тяжелые металлы.Крестоцветные овощи. Увеличивают производство ферментов глюкозинолата в организме. Это очень полезно для борьбы с канцерогенами и другими токсинами в печени.Морковь. Еще один богатый источник глутатиона, а также флаваноидов и бета-каротина. Помогает в регенерации клеток печени и укреплении здоровья этого органа.