6 простых приемов против жира на животе в любом возрасте

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Жир на животе убирается с трудом, но существуют простые приемы, позволяющие не набирать его или терять в любом возрасте.Как сообщает MedikForum.ru, против жира не животе действуют приемы с питьем воды, употреблением йогуртов, продуктов с магнием и другие.Пить больше воды. Выпивая один-два стакана воды перед приемом пищи, вы начнете меньше есть – данный прием проверен. Сокращение калорий в рационе является одним из самых действенных способов уменьшить общее содержание жира, в том числе на животе, в любом возрасте.Ложиться спать раньше. Увеличение времени сна до 7-8 часов является простым способом сократить жировую прослойку тела. Когда человек спит слишком мало, его организм выделяет больше кортизола, что ведет к накоплению жира.Есть больше йогурта. Содержащийся в нем кальций стимулирует сжигание жира в любом возрасте. Кроме того, пробиотические бактерии полезны для кишечной флоры, предотвращают вздутие живота.Употреблять здоровые жиры. Против отложений на животе хорошо действуют мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом, арахисовом масле. Авокадо содержат вещество манногептулозу, которое ингибирует выработку инсулина и, таким образом, может уменьшить поглощение жира.Минимизировать простые углеводы. Их потребление быстро повышает уровень сахара и инсулина в крови – идеальное условие для появления жировых валиков. Основными источниками углеводов в рационе должны быть цельные зерна, овощи и фрукты (не слишком сладкие и в умеренном количестве).Налегать на продукты, содержащие магний. Его получение в достаточном количестве является простым приемом, позволяющим иметь стройную талию и подтянутый живот в любом возрасте. Поглощение магния активирует ферменты, которые регулируют усвоение и поглощение жиров, белков и углеводов. Включайте в свое питание тыквенные семечки, зеленые овощи, авокадо.