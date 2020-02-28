Как эффективно снизить уровень плохого холестерина

Британские исследователи провели эксперимент и доказали, что регулировать уровень "плохого" холестерина в крови помогают самые доступные фрукты - яблоки. Об этом сообщает издание Medikforum.

Специалисты пригласили для участия в исследовании 40 человек. Медики оценили их состояние здоровья, в частности проверили уровень холестерина, а после в течение восьми недель наблюдали за ними. За этот период добровольцы должны были ежедневно употреблять 2 яблока. Результаты эксперимента показали, что уровень "плохого" холестерина у всех участников снизился и в целом этот фрукт благоприятно повлиял на состояние их сердечно-сосудистой системы.

Исследователи говорят, что в яблоках содержатся органические соединения, которые очищают артерии, тем самым снижая развитие гипертонии и сердечных проблем. Люди, которые регулярно употребляют этот садовый фрукт, защищают свой организм от многих заболеваний и серьезных патологий.
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