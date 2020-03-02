Вот почему вода должна стать частью вашей программы снижения веса

Питье большого количества воды помогает человеку в потере веса, но не все понимают, почему так важно оставаться гидратированным. Вода является важным элементом здоровья, она не сжигает жир, но помогает здоровому снижению веса косвенным способом.Зачем включать воду в программу по снижению веса?Хотя сама вода не заставит терять вес, она поможет вашей программе другими способами.Исследования показали, что питьевая вода может помочь сжигать калории. В частности, употребление холодной воды увеличивает количество израсходованных калорий в течение часа. Почему? Тело использует энергию, чтобы нагреть воду до температуры тела.Снижает аппетит. Исследование, опубликованное в журнале "Академии питания и диетологии" (США), показало, что стакан воды перед едой помогает людям сократить количество потребляемых калорий.Те, кто пьет достаточно воды ежедневно, снижают долгосрочный риск увеличения веса и ожирения.Вода является необходимым компонентом для сжигания жира. Для процесса расщепления жиров в организме они должны пройти процесс липолиза. Первый шаг называется гидролизом - необходимы молекулы воды. Эксперименты на животных показали, что увеличение потребления воды приводит к увеличению липолиза и потере жира.Сколько воды необходимы выпивать?Количество зависит от ряда факторов - возраста, роста, весе и физической активности. Рекомендуется выпивать от полутора до двух литров, особенно если вы хотите, чтобы вода использовалась в программе снижения веса.