Вейпы меняют микрофлору ротовой полости, говорит анализ

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Как передает ТАСС, биологи Нью-Йоркского университета установили, что выявленные изменения в микрофлоре вейперов могут повышать риск воспалительных процессов и инфекций. По словам экспертов, отмечались изменения видового состава микрофлоры и в формировании бактериальных биопленок.Известно, что испарения электронных сигарет содержат токсины, канцерогены и другие вещества, которые повышают риск повреждения легких и сосудов. Эффект испарений ученые проверили в рамках исследования. К нему привлекли примерно 40 добровольцев (треть не курила, а остальные курили или обычные сигареты, или их электронные версии).Ученые учитывали распространенность болезней десен, кариеса и прочих заболеваний ротовой полости среди добровольцев. Данные проблемы выявлялись у всех курильщиков. Но в микрофлоре наметились характерные изменения. К примеру, в слюне любителей электронных сигарет было много бактерий Porphyromonas (связаны с развитием гингивита, периодонтита и ряда других болезней).Для курильщиков (и сигарет, и электронных сигарет) было характерно большое количество бактерий Veillonella - их ученые связали с развитием воспалений в различных тканях - и повышенный уровень сигнальных молекул, которые вызывают воспалительные реакции. При этом клетки эпителия курильщиков были однозначно более восприимчивы к инфекциям.