От размера бокала зависит объем выпитого вина

Размер бокала для вина влияет на то, какое количество алкогольного напитка выпивают посетители ресторанов. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета.Научный журнал Addiction публикует результаты исследования, которое показало, что если в ресторанах сервируются бокалы объёмом в 370, а в не 300 мл, то там продаётся больше вина. А если на столах бокалы объемом в 250 мл, то рестораны реализуют минимальное количество алкогольных напитков. При этом подобного эффекта в барах исследователи из Кембриджа не обнаружили. Напомним, что алкоголь это пятый наиболее распространенный фактор преждевременной смертности населения высокоразвитых стран, а в мире он занимает в этом рейтинге седьмую строчку. Следовательно, для уменьшения количества употребляемых алкогольных напитков людям нужно уменьшить и объемы бокалов, как полагают исследователи.До последнего времени в распоряжении науки не было убедительных доказательств связи между размером бокалов и количеством употребляемого алкоголя. За последние 300 лет среднестатистический объем бокала для вина увеличился в 7 раз, а с 1990 года он вырос в два раза. При этом вино в барах и ресторанах продаётся фиксированными порциями либо в бокалах, либо в бутылках. Результаты последнего исследования показали, что продажа вина в больших бокалах приводит к росту объемов реализуемых спиртных напитков. Такой вывод был сделан после того, как учёные провели своего рода мега-анализ.Они собрали воедино все ранее опубликованные исследования, проведённые с 2015 по 2018 годы в барах и ресторанах Кембриджа. В тех ресторанах, где бокал вина увеличился до 370 мл, продажи спиртного напитка выросли на 7,3%. Сокращение этого объема до 250мл приводило к уменьшению продаж вина на 9,6%. Однако если рестораны увеличивали бокалы ещё больше до 450мл, то никакой разницы с ресторанами, подающими бокалы в 300 мл, по продажам вина обнаружено не было.