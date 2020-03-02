Омолаживающее упражнение для лица: всего 1 минута в день

С возрастом лицо теряет привлекательность. Это происходит из-за скопления жировых отложений, снижения эластичности кожи и изменения положения лицевых костей. Исправить ситуацию можно, если ежедневно выполнять определенные упражнения.Предложенная система упражнений разработана ведущими японскими специалистами и носит название Kogao, что в переводе означает «маленькое лицо». Многие японки пользуются этой методикой и в любом возрасте выглядят привлекательно.Как получить «маленькое лицо» за две недели?Специалисты считают, что обладательницы небольших лиц визуально всегда кажутся моложе. Поэтому многие представительницы прекрасного пола ищут эффективные методики, направленные на уменьшение размеров лица. Одной из таких гимнастик является именно Kogao.Возрастных изменений сложно избежать, это обычный физиологический процесс, при котором лицо увеличивается в размерах из-за отеков, кости постепенно расходятся и черты «расплываются». Выполняя определенные манипуляции ежедневно, вы сможете сделать лицо более тонким и аккуратным, предотвратив возрастные изменения.Работа с подъязычной костьюЭто кость по форме напоминает подкову и находится под языковой мышцей, то есть под подбородком. С другими лицевыми костями она соединяется с помощью связок, но при этом находится в «плавающем» состоянии.Впереди шеи расположены черепные мышцы, а также частично мышцы ключицы. По утверждению японского специалиста Хироси Кацуяма для предотвращения потери эластичности лицевых тканей и возникновения отеков важно стимулировать шейные мышцы. Для этих целей нужно работать с подъязычной костью с помощью языка, поскольку в этом случае нагрузка приходится все группы мышц – языковые, шейные, челюстные.При работе с подъязычной костью удастся:улучшить эластичность лицевых мышц;нормализовать кровообращение;устранить отеки и лишний жир;стабилизировать работу черепных нервов;устранить асимметрию лица;активировать работу мозга.Упражнения можно выполнять женщинам и мужчинам в любом возрасте. Достаточно делать определенные манипуляции один раз в день по одной минуте, чтобы через две недели добиться заметного результата.Гимнастику лучше выполнять сразу после пробуждения, что позволит устранить утреннюю отечность. Выполняя гимнастику в вечернее время, удастся расслабиться и снять напряжение с плеч и шеи.6 эффективных упражнений для лица1. Держите голову прямо, направьте кончик языка максимально высоко, опустите плечи. В ходе этого упражнения вы должны чувствовать напряжение на участке под подбородком, а также в области шеи. Выполнять упражнение лучше перед зеркалом, отслеживая состояние губ, чтобы они не собирались в складки и были расслабленными.2. Опустите плечи, а языком тянитесь максимально высоко, будто стараясь дотронуться до носа. В этом случае также следует наблюдать за состоянием губ и не допускать образования носогубных складок.3. Опустите плечи и максимально вытяните язык вниз, стараясь дотронуться до подбородка.4. Опустите только левое плечо, а язык направьте в правую сторону.5. Выполните упражнение, противоположное предыдущему, то есть опустите правое плечо, а язык направьте влево.6. Опустите плечи и сделайте языком круговые движения по направлению часовой стрелки.Время выполнения каждого упражнения – пять секунд.Рекомендации1. Во время гимнастики старайтесь держать лицо прямо.2. Когда вы опускаете плечи, то тяните вниз лопатки.3. Старайтесь, чтобы подбородок образовывал с шеей прямой угол.Все упражнения можно выполнять за один сеанс. Для получения максимального результата потребуется пять таких сеансов.