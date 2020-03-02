5 признаков ваших глаз, которые никогда нельзя игнорировать

Наши глаза очень важны. Сенсорный ввод, который они обеспечивают, является частью жизни большинства людей, и для многих это то, без чего они не могут себе представить жизни. Вот почему это хорошая идея – убедиться, что вы оказываете вашим глазам помощь.Вот некоторые признаки ваших глаз, которые никогда нельзя игнорировать.1. Нечеткое зрениеОдин из наиболее часто встречающихся и игнорируемых признаков – нечеткое зрение – может быть вызвано множеством разных вещей. Наиболее распространенным является дальнозоркость или близорукость, или, по существу, когда зрение перестает быть совершенным. Все это значит, что пора обзавестись корректирующими линзами, например, контактными линзами или очками. Игнорирование потребности в корректирующих линзах может вызвать трудности в повседневной жизни и небрежность, которые могут быть потенциально опасны.2. Новые веснушки и родинкиТело постоянно покрывается новыми пятнами, и это не обязательно является причиной для беспокойства. Если однажды вы посмотрите в зеркало и заметите родинку в глазу, которой раньше не было, не паникуйте! Вместо этого, запишитесь на прием к глазному врачу, чтобы проконсультироваться у него.В большинстве случаев, эти пятна просто пятна. Они безвредны и влияют только на внешний вид. Но иногда, в редких случаях, эти родинки могут стать злокачественными и привести к меланоме, которая затем вызовет расплывчатое зрение, отслоение сетчатки, и в конечном итоге, слепоту.3. Боль или давлениеГлазная боль или глазное давление – известные с медицинской точки зрения как офтальмология – могут быть ничем серьезным, но это также может быть признаком более серьезных проблем со здоровьем. В незначительных случаях это может быть просто из-за проблемы с пазухой, которая происходит потому, что полные пазухи будут давить на глаза, вызывая давление. Боль в глазах также может быть вызвана головными болями и мигренями.Если вы заметили, что испытываете давление или боль в глазах, немедленно обратитесь к врачу.4. Чрезмерная сухость или влажностьУровень влажности глаз многое говорит о том, что в них происходит. Сухость глаз может свидетельствовать о множестве различных проблем. Это может быть связано с синдромом сухого глаза, когда у вас недостаточное количество слез. При этой проблеме слезы также испаряются слишком быстро. Эти проблемы приводят к воспалению и туманному зрению. Некоторые аутоиммунные заболевания также могут вызвать сухость глаз. Если вы заметили другие странные симптомы вокруг вашего тела наряду с этой сухостью, обратитесь к врачу.5. ПятнаПятна – это совершенно нормальный и, как правило, безвредный побочный эффект глаз. Плавающие пятна вызваны высвобождением коллагеновых нитей из желеобразного стекловидного тела в задней части глаза. С возрастом эти нити становятся менее упругими, и в итоге эти маленькие пятнышки коллагена пробираются через глаз.Кроме того, если вы заметили больше пятен, чем обычно, поездка к окулисту не повредит. Этот совет особенно применим, если они начали вызывать проблемы зрения. Специальное лечение может помочь исправить эту проблему, временно заменив стекловидное тело и позволив новому, здоровому виду восстановиться.