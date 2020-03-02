Российские ученые поняли, как защитить глаза от ожогов лазерами
Комментирует разработчик проекта, сотрудник кафедры оптики и спектроскопии ВГУ Андрей Звягин: "Нам удалось разработать низкопороговые ограничители оптической мощности с уникальными гибридными свойствами за счет сочетания неорганических и органических структур. По сути, это такие быстродействующие пленки, которые наносятся на оптику и позволяют сохранять человеку, работающему с лазером, зрение".
Пока для защиты доступны только очки со светофильтрами и электрооптические затворы, пишет ТАСС. Но они не сразу срабатывают, требуют дополнительных источников питания и не способны блокировать высокоинтенсивные волны. Между тем, лазер вызывает серьезный ожог сетчатки. Гибридные свойства пленок-ограничителей, которые могут применяться вне зависимости от длины волны лазера, позволяют справиться со всеми проблемами.
Известно, что ограничители оптики ученые хотят внедрять на предприятиях обрабатывающей промышленности, где используется гравировка и маркировка металлов лазером, а также в медицинских учреждениях для диагностики, хирургии и косметологии.
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