Ученые рассказали, как растительные добавки влияют на снижение веса
«Результаты демонстрируют, достаточных доказательств эффективности растительных добавок нет. Следовательно, нельзя рекомендовать их в качестве терапии по снижению веса. Стоит учесть, что большинство подобных добавок отличается высокой ценой, не предлагая клинически значимого снижения веса», - заявил глава исследования доктор Ник Фуллер из Сиднейского университета.
Работа обозревает последние глобальные исследования медикаментов на растительной основе и снижения веса в 54 рандомизированных и контролируемых экспериментах. Более чем 4 тыс. участников принимали добавку или плацебо. Снижение веса при этом не превысило 2,5 кг, что является незначительным изменением.
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