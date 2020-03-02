Как остановить головные боли за 5 минут без лекарств

В большинстве случаев первой реакцией на изнурительную головную боль является поиск бутылочки с таблетками. Головные боли могут быть сильными, и они часто сопровождаются болью в шее, ушах, пазухах и глазах. Вот почему важно устранить боль, прежде чем она начнет распространяться.В следующий раз, когда вы почувствуете головную боль, попробуйте естественный метод для облегчения головной боли. Акупрессура является популярным видом массажа, который, как было показано, может облегчить давление в организме. Для стимуляции акупрессурных точек важно найти удобное положение. Затем помассируйте точку давления круговыми движениями.Точка ИньтаньИньтань, известный как третий глаз, расположен между бровями. Вы можете найти его в месте, где переносица переходит в лоб. Это работает наиболее хорошо для устранения боли и усталости в глазах.Точка Зан ЧжуЭти точки расположены у основания внутреннего края брови. Они симметричны и эффективны для улучшения зрения. Помассируйте их в течение минуты, нажимая освещение круговыми движениями.Точки ИньсянЭти точки расположены по обе стороны ноздрей. Чтобы их найти, пощупайте ямочку в основе скул. Точки Иньсяна находятся на уровне глаз. Их стимулирование помогает открыть носовые пазухи, снять головную или зубную боль и уменьшить стресс.Точки Тянь ЧжуТочки Тянь Чжу расположены позади головы. Вы можете найти их между ушами и началом позвоночника, особенно в верхней части шеи. Массаж этих точек снимает головные боли и мигрени, а также боль в глазах и ушах и заложенность носа.Точки Шуай ГуМожно расположить эти точки на расстоянии 2-3 см от начала линии роста волос. Они находятся в районе лба, рядом с небольшой ямочкой. Массируйте эти точки для борьбы с усталостью и болью глаз.Точки Он ГуТочки Он Гу – симметричные точки, расположенных на тыльной стороне ладони и между большим и указательным пальцами. Массаж, то есть стимулирование этой области помогает снять боль в спине, а также напряжение в шее и зубную боль.Точечный массаж не следует применять:Если у вас болезни сердца.Перед или не познее 20 минут после тяжелой тренировки, большой еды, или купания.Если вы беременны, особенно если более 3 месяцев.