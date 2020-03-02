Как остановить головные боли за 5 минут без лекарств
В следующий раз, когда вы почувствуете головную боль, попробуйте естественный метод для облегчения головной боли. Акупрессура является популярным видом массажа, который, как было показано, может облегчить давление в организме. Для стимуляции акупрессурных точек важно найти удобное положение. Затем помассируйте точку давления круговыми движениями.
Точка Иньтань
Иньтань, известный как третий глаз, расположен между бровями. Вы можете найти его в месте, где переносица переходит в лоб. Это работает наиболее хорошо для устранения боли и усталости в глазах.
Точка Зан Чжу
Эти точки расположены у основания внутреннего края брови. Они симметричны и эффективны для улучшения зрения. Помассируйте их в течение минуты, нажимая освещение круговыми движениями.
Точки Иньсян
Эти точки расположены по обе стороны ноздрей. Чтобы их найти, пощупайте ямочку в основе скул. Точки Иньсяна находятся на уровне глаз. Их стимулирование помогает открыть носовые пазухи, снять головную или зубную боль и уменьшить стресс.
Точки Тянь Чжу
Точки Тянь Чжу расположены позади головы. Вы можете найти их между ушами и началом позвоночника, особенно в верхней части шеи. Массаж этих точек снимает головные боли и мигрени, а также боль в глазах и ушах и заложенность носа.
Точки Шуай Гу
Можно расположить эти точки на расстоянии 2-3 см от начала линии роста волос. Они находятся в районе лба, рядом с небольшой ямочкой. Массируйте эти точки для борьбы с усталостью и болью глаз.
Точки Он Гу
Точки Он Гу – симметричные точки, расположенных на тыльной стороне ладони и между большим и указательным пальцами. Массаж, то есть стимулирование этой области помогает снять боль в спине, а также напряжение в шее и зубную боль.
Точечный массаж не следует применять:
Если у вас болезни сердца.
Перед или не познее 20 минут после тяжелой тренировки, большой еды, или купания.
Если вы беременны, особенно если более 3 месяцев.
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