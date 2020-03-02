Самые полезные специи для здоровья

Специи присутствуют в рационе человека с начала времен, и уже давно отмечены их положительные свойства для самых разных аспектов здоровья. Важно только знать о том, какие специи и для чего предназначены.Корица. Обладает удивительными медицинскими качествами. Она помогает избавиться от лишнего веса и укрепить здоровье сердца. Можно добавлять корицу в блюда с курицей или даже в чай. Кроме того, это великолепный ингредиент, если вы печете яблочный пирог. Корица может заменить значительное количество сахара и даже соли.Куркума. Имеет мощные противовоспалительные свойства, позволяющие сражаться со старческим слабоумием, уменьшает риск болезней сердца и опухолей, а также помогает при артритах, сопровождающихся болью. Добавляйте всего щепотку куркумы в любое блюдо. Прекрасно сочетается с бобовыми, овощами и мясом.Пажитник. Великолепно контролирует уровень сахара в крови. Может использоваться в качестве отдельного гарнира или добавки в блюда для придания особого вкуса.Чёрный перец. Ускоряет метаболизм, сжигая больше калорий и снижая тем самым вес. Борется с простудой и кашлем, улучшает пищеварение. Можно добавлять его в жареные или обработанные на гриле овощи, а также в другие блюда, включая супы.Кумин. Хорошо известная специя, без которой не приготовить настоящего узбекского плова. Но мало кто знает, что она успешно сражается с респираторными болезнями, включая астму и бронхит, также с анемией. Превосходная добавка в блюда из злаков и овощей.