Медики рассказали, о чем говорит сильная горечь в горле

Сильная горечь в горле это не просто неприятные ощущения, а симптом.В практике врачей-эндоскопистов бывали случаи, когда после обследования у пациентов с горечью в горле обнаружили хронический холецистит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Возможно, это хронический холецистит с утолщением стенки желчного пузыря и дуоденогастрального рефлюкса – заброса желчи в желудок.Врачи говорят: в норме этого быть не должно. Видимо, желчь из желудка попадает в пищевод и ротовую полость в горизонтальном положении и во время сна.Чтобы понять, какое лечение нужно, стоит обратиться к гастроэнтерологу для борьбы с рефлюксом желчи. Также нужно сделать анализы УЗИ и ЭГДС.