Эти болезни передаются от собак людям

Меры предосторожности не помешают.Большинство заболеваний, которым подвержены собаки, не опасны не только для человека, но и для иных домашних питомцев (кошек, морских свинок и так далее). Но отдельные проблемы могут передаваться от любимцев к их хозяевам, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.ГельминтозРечь идет о глистах, паразитирующих в желудочно-кишечном тракте, вред которых проявляется, в частности, в следующем:ухудшении всасываемости ценных веществ из пищи;потере мышечной массы;тошноте, слабости, головокружении.Эти и подобные паразиты в природе распространяются с калом животных, но поскольку собаки — животные чистоплотные, яйца паразитов могут оказаться в их пасти. И далее в человеке. Если он беспечно позволит вылизать себе лицо, не побрезгует тем, что питомец стащил один из бутербродов с тарелки. Для уничтожения паразитов применяют токсичные препараты, ударяющие по иммунитету и важнейшим органам (печень, почки).ЧесоткаЖивотные и человек страдают от одинаковых симптомов — нестерпимый зуд, на фоне которого отвратительные прыщики на местах кладок яиц паразита кажутся сущей мелочью. Лечение заключается в применении специальных препаратов, подбор которых очень сложен — ведь возбудители существуют в нескольких видах. Человек может заразиться чесоткой при близком контакте, даже не имея повреждений на коже.ДерматомикозНародное название — стригущий лишай и к сожалению, нередко он представляется чем-то ужасающим. Заболевание действительно тяжелое — многослойное поражение эпидермиса требует сложной терапии с применением:мазей;витаминов;препаратов, способствующих регенерации тканей.Если для людей его главные симптомы — зуд и округлые красные пятна, то собаки к тому же теряют часть шерсти. Но в принципе, лечению дерматомикоз поддается хорошо. Заразиться человек может, например, просто погладив пса рукой, на которой есть хотя бы микроскопические повреждения кожи.БешенствоВ отличии от вышеописанных заболеваний не поддается лечению у животных — поражение центральной и периферических нервных систем заканчивается летальным исходом, а у человека выздоровление фиксируется в единичных случаях на всю планету. Бешенство передается проникнув в кровоток, некоторые исследователи полагают, что при слабом иммунитете возможно заражение и через кожные покровы. Единственное спасение — профилактическая вакцинация собак (человек может пройти курс уколов после близкого контакта с животным, у которого подозревают бешенство).