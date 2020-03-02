Вот почему вы должны полностью исключить маргарин из рациона

Не так давно считалось, что маргарин лучше масла, но это предположение оказалось ошибочным. Раньше думали, что, заменив высокий уровень насыщенных жиров на трансжирные кислоты в маргарине, риск сердечных заболеваний уменьшится.Не было убедительных доказательств того, что употребление маргарина снизит риск сердечного приступа или развития сердечно-сосудистых заболеваний, а сегодня маргарин считается еще более опасным для здоровья сердца.Чем так плох маргарин?В процессе производства маргарин проходит гидрогенизацию. Этот процесс превращает полиненасыщенные жиры, которые обычно являются жидкими при комнатной температуре, в жиры, которые становятся твердыми при той же температуре.Благодаря процессу экстракции они смешиваются с мельчайшими металлическими частицами, обычно оксидом никеля. Масло и оксид никеля, который действует как катализатор, затем подвергают воздействию газообразного водорода.Затем субстанцию очищают паром, чтобы удалить неаппетитный запах. Естественный серый цвет маргарина удаляется отбеливателем, красителями и ароматизаторами, чтобы он напоминал сливочное масло.Сливочное масло полезно?Масло находится на другой стороне спектра в отношении здоровья, имеет много полезных свойств:содержит жирорастворимые витамины - А, Д, К Е.имеет в составе соединение, защищающее суставы от кальцификации.источник витамина К2, помогающего усваиваться минералам.микроэлементы - масло содержит минералы, такие как марганец, цинк, йод, хром и селен.