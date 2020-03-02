Вот почему вы должны полностью исключить маргарин из рациона
Не было убедительных доказательств того, что употребление маргарина снизит риск сердечного приступа или развития сердечно-сосудистых заболеваний, а сегодня маргарин считается еще более опасным для здоровья сердца.
Чем так плох маргарин?
В процессе производства маргарин проходит гидрогенизацию. Этот процесс превращает полиненасыщенные жиры, которые обычно являются жидкими при комнатной температуре, в жиры, которые становятся твердыми при той же температуре.
Благодаря процессу экстракции они смешиваются с мельчайшими металлическими частицами, обычно оксидом никеля. Масло и оксид никеля, который действует как катализатор, затем подвергают воздействию газообразного водорода.
Затем субстанцию очищают паром, чтобы удалить неаппетитный запах. Естественный серый цвет маргарина удаляется отбеливателем, красителями и ароматизаторами, чтобы он напоминал сливочное масло.
Сливочное масло полезно?
Масло находится на другой стороне спектра в отношении здоровья, имеет много полезных свойств:
содержит жирорастворимые витамины - А, Д, К Е.
имеет в составе соединение, защищающее суставы от кальцификации.
источник витамина К2, помогающего усваиваться минералам.
микроэлементы - масло содержит минералы, такие как марганец, цинк, йод, хром и селен.
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