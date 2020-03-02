9 натуральных напитков, которые помогут лучше спать

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Варианты для тех, кто не хочет злоупотреблять снотворным.1. Вишнёвый сокВишнёвый сок помогает быстрее заснуть благодаря высокому содержанию триптофана. Это аминокислота, необходимая для выработки гормона мелатонина, ответственного за отход организма ко сну и пробуждение.Два исследования наглядно продемонстрировали, что поглощение сока два раза в день привело к значительному улучшению ночного отдыха и уменьшило количество пробуждений посреди ночи. Стоит отметить, что эффективны и сладкие, и кисловатые сорта вишни, но вторые имеют более сильное действие.Ещё один эксперимент показал, что у тех, кто употреблял по две чашки (480 мл) вишнёвого сока в сутки в течение двух недель, общее время сна увеличилось на 84 минуты. Так что отдайте предпочтение этому напитку и станете спать больше и лучше.2. Ромашковый чайРомашковый чай традиционно используется для успокоения нервов. Помимо того, он приносит немало пользы здоровью, так как обладает антивоспалительным действием, улучшает состояние кожи и помогает при простуде.Несколько исследований, в которых участвовали пациенты с различными нарушениями сна, показали, что употребление ромашкового чая в течение двух недель облегчает засыпание и снимает симптомы бессонницы.Чай в концентрации четыре столовые ложки ромашки на стакан (237 мл) кипятка можно пить каждый день, и это не вызовет никаких побочных эффектов3. Чай с индийским женьшенемАшваганда (индийский женьшень, зимняя вишня) довольно мощное лекарственное растение. Экстракты из его корней, ягод и листьев используют для лечения стресса и тревожности. Кроме того, этот напиток неплохо помогает при артрите.Корень ашваганды содержит соединение под названием триэтиленгликоль, вызывающее сонливость. Исследования и на мышах, и на людях показывают, что это вещество помогает организму расслабиться и подготовиться к отдыху, а также улучшает общее качество сна.Индийский женьшень можно смешивать с кардамоном, корицей и мускатным орехом и добавлять в тёплое молоко. Также он отлично подходит для приготовления чая. Этот напиток в целом безвреден, но его не следует пить людям с аутоиммунными нарушениями, беременным или кормящим женщинам, а также тем, кто принимает лекарства от кровяного давления, повышенного сахара или заболеваний щитовидной железы.4. Чай из корня валерианыВалериана — это ещё одно традиционное действенное средство. Исследования подтверждают, что её экстракт довольно эффективен при борьбе с бессонницей.Чтобы приготовить чай, заварите 2–3 грамма корня валерианы в чашке (237 мл) горячей воды и оставьте настояться на 10–15 минут. Этот напиток вполне безопасен и не оказывает негативного влияния на циркадные ритмы. Однако злоупотребление им может привести к росту тревожности.Есть и другие ограничения: валериану нельзя употреблять беременным женщинам. Кроме того, её недопустимо смешивать с алкоголем.5. Мятный чайСчитается, что чай с мятой обладает противовирусными, антимикробными и даже антиаллергенными свойствами. Она также может помочь. Кроме того, доказано, что мята благоприятно влияет на засыпание, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы определить механизм этого воздействия.Вскипятите два стакана воды (420 мл) и добавьте туда горсть перечной мяты, настаивайте не менее пяти минут. Учтите, что такой напиток не следует применять одновременно с лекарствами от кровяного давления, расстройства желудка или диабета. Если вам назначены ещё какие?то препараты, стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем ввести в свой рацион мятный чай.6. Тёплое молокоТо, что перед сном полезно пить тёплое молоко, известно всем. Дело в том, что молоко содержит триптофан, а потому помогает быстрее заснуть и облегчает адаптацию при смене часовых поясов. А ещё оно способствует повышению уровня серотонина, отвечающего за ощущение счастья и благополучия.Многочисленные исследования подтвердили, что молоко уменьшает количество ночных пробуждений и помогает мышцам меньше сокращаться во сне. Так что введите привычку выпивать перед сном стакан этого напитка, при желании добавляя в него мёд. Противопоказание — только для тех, у кого есть непереносимость лактозы.7. Золотое молокоГлавные составляющие этого напитка — молоко и куркума. Последняя богата веществом под названием куркумин — оно смягчает симптомы бессонницы, уменьшает воспаление, а также помогает при тревожности и депрессии.Чтобы приготовить золотое молоко, смешайте полчашки молока (118 мл), одну чайную ложку куркумы, 40 г имбиря и чайную ложку мёда. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 3–5 минут.Ингредиенты золотого молока вполне безопасны. Однако людям, принимающим препараты для разжижения крови, снижения кислотности желудочного сока и лечения диабета следует обязательно проконсультироваться с врачом.8. Миндальное молокоМиндальное молоко — напиток, получаемый из смеси перемолотого необжаренного миндаля с водой. Цельный миндаль сам по себе может улучшить качество сна: масло из него много лет использовалось в традиционной иранской медицине для лечения бессонницы. А современные исследования только подтверждают его действенность.Миндальное молоко содержит триптофан, а также магний — минерал, который тоже помогает нормализовать сон. Однако стоит учесть, что этот напиток нельзя принимать людям с аллергией на орехи.9. Бананово?миндальный смузиБанан ничуть не уступает миндалю по содержанию магния и триптофана. Ещё в этом фрукте есть мелатонин и много калия, который необходим для расслабления мышц. Если же объединить банан и миндаль, то получится мощное природное снотворное.Чтобы приготовить смузи, смешайте один банан, одну чашку (237 мл) миндального молока, столовую ложку миндального масла и ? чашки льда. Можно добавлять другие ингредиенты, богатые магнием и калием, — например, зелень, апельсиновый сок, тёмный шоколад, йогурт или авокадо.